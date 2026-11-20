El Ministerio de Vivienda y el Fondo Fovis destinan 1,66 billones de pesos para subsidios de arriendo y compra de vivienda a familias afectadas por el terremoto en siete departamentos colombianos.

El Gobierno nacional confirmó este viernes 20 de noviembre la implementación inmediata de ayudas económicas para las familias afectadas por el sismo ocurrido el 10 de agosto. Esta iniciativa busca restablecer la estabilidad habitacional mediante subsidios temporales de arriendo, apoyo para la compra de vivienda nueva y fondos para la reparación de inmuebles dañados. La medida responde a la urgencia de proteger a los hogares que perdieron sus bienes y su seguridad en las regiones más golpeadas.

Marco legal y financiamiento del plan habitacional

La formalización de estas ayudas quedó establecida mediante la Resolución 869 de 2026, un instrumento jurídico expedido de manera conjunta por los ministerios de Vivienda y del Trabajo. Esta normativa cuenta también con la supervisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, entidad encargada de velar por el cumplimiento de los estándares en la prestación del servicio. El respaldo financiero proviene del Fondo Obligatorio para Vivienda de Interés Social, conocido como Fovis. Este fondo dispuso de 1,66 billones de pesos para la vigencia 2026, una cantidad significativa que permitirá cubrir las necesidades urgentes de reconstrucción y alojamiento temporal.

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Mecanismos de entrega de subsidios a familias

El plan contempla un subsidio de arriendo temporal de hasta medio salario mínimo mensual para los hogares que requieren un espacio donde habitar mientras superan la emergencia. Esta asistencia está diseñada para brindar una solución inmediata a las personas desplazadas por la destrucción de sus viviendas. Adicionalmente, las ayudas económicas financiarán la adquisición de vivienda nueva o el mejoramiento estructural de las casas que registraron daños leves o moderados. La asignación de estos beneficios se focalizará exclusivamente en siete departamentos del país: Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío, Caldas, Cauca y Antioquia. Según los registros oficiales, en estas regiones se concentra el 98 por ciento de las familias reportadas como damnificadas tras el movimiento telúrico.

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Posición de los ministros sobre la transparencia

Frente al alcance de la iniciativa y el control sobre la ejecución del presupuesto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló el propósito de la intervención estatal. La funcionaria destacó el compromiso de vigilar la utilización de los recursos para garantizar que las ayudas lleguen a destino. Natalia López Fuentes expresó: Detrás de cada vivienda afectada hay una familia que necesita recuperar su tranquilidad y el Gobierno nacional trabaja para que cada peso se utilice correctamente. Reconstruir también significa devolverles la esperanza a miles de familias que han sufrido pérdidas materiales significativas.

Disponibilidad financiera y compromiso gubernamental

Por otro lado, el ministro de Vivienda destacó la disponibilidad financiera destinada para atender la contingencia de manera oportuna. El funcionario reiteró la disponibilidad del monto de 1,66 billones de pesos como un esfuerzo prioritario del Gobierno nacional. Este respaldo financiero representa un gran compromiso para cumplir con las obligaciones adquiridas con los sectores más vulnerables tras la tragedia. Desde el primer momento de la tragedia se ha trabajado sin descanso para que las familias afectadas puedan reponerse de este difícil momento. La administración pública ha enfatizado que le está cumpliendo a las familias al priorizar la recuperación de la infraestructura residencial y la tranquilidad de los ciudadanos.