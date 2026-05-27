Gobierno Nacional apoya proyecto de ley para regular contrato y jornal agrario

El proyecto busca transformar las relaciones laborales en el campo colombiano y reducir la informalidad rural.

El Gobierno Nacional apoyó la radicación en el Congreso de la República de un proyecto de ley que busca regular el contrato y el jornal agrario .

Esta iniciativa pretende transformar las relaciones laborales en el campo colombiano y reducir la informalidad rural. El proyecto busca cerrar brechas entre el campo y la ciudad, combatir la precarización laboral y mejorar las condiciones de millones de trabajadores rurales que han permanecido excluidos de los sistemas formales de protección social. El sector agropecuario emplea actualmente a cerca de 3,4 millones de personas, equivalentes al 14,4% de la fuerza laboral del país.

Sin embargo, la informalidad laboral en el campo alcanza el 83,1%, de acuerdo con datos del Dane. Organismos internacionales como la Cepal han advertido sobre la baja afiliación de trabajadores rurales a sistemas de pensiones y seguridad social, especialmente en el caso de mujeres y jóvenes. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la reforma busca reconocer derechos laborales históricamente negados al campesinado colombiano. Esta es una reforma profundamente social y democrática para el campo colombiano.

Durante décadas el campesinado sostuvo la economía agrícola del país en medio de la informalidad y la exclusión. Hoy estamos avanzando hacia un modelo que reconoce derechos, garantiza protección social y dignifica la vida de quienes trabajan la tierra. El proyecto de ley establece garantías laborales adaptadas a las dinámicas productivas del campo colombiano e incorpora derechos relacionados con jornadas laborales, descansos y condiciones de trabajo.

Entre las medidas contempladas están el descanso semanal remunerado, el pago de recargos nocturnos y suplementarios, pausas para alimentación e hidratación, y mecanismos de protección frente a condiciones climáticas extremas. La iniciativa también regula el jornal agropecuario, estableciendo que este deberá incluir tanto el pago ordinario diario como los componentes prestacionales y legales correspondientes. De acuerdo con la propuesta, los ingresos de los trabajadores no podrán ser inferiores al salario mínimo vigente más un factor prestacional mínimo del 30%.

Además, la reforma habilita mecanismos de cotización a seguridad social por días o semanas, con el objetivo de adaptar la protección laboral a las características estacionales del trabajo rural. El proyecto también busca evitar que la formalización laboral se convierta en una barrera para acceder a programas sociales. Por ello, uno de los artículos establece que la vinculación formal de trabajadores rurales no afectará la clasificación en el Sisbén ni limitará el acceso a subsidios, transferencias estatales o programas sociales.

Adicionalmente, el proyecto ordena a las cajas de compensación familiar ampliar la cobertura de servicios de bienestar, educación, recreación y subsidios dirigidos a las comunidades trabajadoras del campo





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