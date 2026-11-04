Gobierno Nacional aprueba restauración de la Escuela Fernando González en Envigado

El Ministerio de las Artes autorizó la intervención integral de la Escuela Fernando González. La obra restaura el diseño del arquitecto Agustín Goovaerts y mejora la infraestructura del bien patrimonial.

El Gobierno Nacional otorgó su visto bueno definitivo para la restauración de la Escuela Fernando González, ubicada en la ciudad de Envigado. Esta intervención autoriza las obras de fondo necesarias para salvar un inmueble de gran valor histórico que ha sufrido un deterioro estructural severo en las últimas décadas. La resolución fue emitida por el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, marcando un hito en la conservación del patrimonio cultural de la región.

Autorización del MinCultura para obras de restauración

La resolución número 1893, fechada el 8 de septiembre, aprobó oficialmente las intervenciones propuestas para la edificación. El documento establece las pautas para la restauración arquitectónica, el reforzamiento estructural, la adecuación de espacios y la modificación del inmueble. Estas acciones son imperativas debido al estado crítico de la construcción, afectada principalmente por problemas de humedad y daños en la cubierta. La autoridad nacional validó un plan integral que busca detener la degradación física del edificio mientras se preparan las bases para su futura funcionalidad.

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Historia y diseño del arquitecto Agustín Goovaerts

La escuela representa un tesoro arquitectónico diseñado por el ingeniero y arquitecto belga Agustín Goovaerts. Con más de un siglo de antigüedad, la estructura es un símbolo de formación para innumerables generaciones de habitantes de Envigado. Su valor patrimonial radica no solo en su edad, sino en la influencia directa de Goovaerts en el desarrollo urbano de Medellín. La edificación ha servido como pilar educativo comunitario, conservando su esencia histórica a pesar de los cambios urbanos que han rodeado su ubicación.

Tres años de trámites y ajustes técnicos previos

La aprobación final fue el resultado de un proceso burocrático que se extendió casi tres años. Desde diciembre de 2022, la alcaldía anterior, bajo la gestión de Braulio Espinosa, radicó en Bogotá la documentación con los diseños de intervención integral. El expediente incluía estudios de suelos, propuestas de modernización de redes eléctricas e hidrosanitarias, y planes para reparar muros de tapia deteriorados. La administración entrante recibió la solicitud con observaciones el 27 de febrero y trabajó en ajustes hasta recibir la devolución del proyecto en mayo para correcciones finales de estabilidad.

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Detalles de la intervención estructural y patrimonial

La directora de Patrimonio y Memoria del MinCultura, Mónica Orduña, aprobó un conjunto diverso de obras constructivas. El proyecto contempla el retiro de adiciones posteriores, como un ala de dos pisos en el costado oriental, escaleras hacia antiguas piscinas, tiendas escolares y oficinas. También se procederá a la recuperación de áreas libres y la eliminación de obstáculos en corredores y patios. Los especialistas confirmaron la necesidad de usar platinas de acero para reforzar la fachada, asegurando que esta técnica no alterara la estética original del frontis del edificio.

Plan de modernización y transformación cultural

Las obras incluyen la instalación de nuevas redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y de conectividad, además de sistemas de manejo de residuos. La estructura contará con zapatas de concreto reforzado dentro del inmueble, anclando columnas y vigas de acero sin dañar la cimentación original. Se restaurarán techos con tejas de arcilla cocida y se reinstalarán elementos ornamentales históricos. El espacio final se transformará en un centro cultural integrado a un parque, recuperando la comunicación entre la escuela y la antigua huerta para beneficio público.