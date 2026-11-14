Gobierno Nacional avala 50% estudios Línea 4 Metro Bogotá Fondes

El Gobierno Nacional, vía Fondes, aportará $34.000 millones para cofinanciar el 50% de los estudios de prefactibilidad de la Línea 4 del Metro de Bogotá, acelerando el proyecto estratégico.

El Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura ( Fondes), cofinanciará el 50 % de los estudios técnicos de la Línea 4 del Metro de Bogotá. Este apoyo económico asciende a un monto estimado de $34.000 millones de pesos colombianos, destinándose exclusivamente a las fases de prefactibilidad y diseño inicial.

Confirmación oficial y proceso de formalización

La Presidencia de la República informó que este convenio ya se encuentra en proceso de formalización. El objetivo principal es agilizar la contratación y la estructuración de este proyecto, el cual ha sido calificado como estratégico para la movilidad de la capital. El anuncio se realizó durante la noche del viernes 13 de noviembre, confirmando así los compromisos previos asumidos por el ejecutivo.

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"Seguimos trabajando por la movilidad de Bogotá", señaló la Presidencia en su comunicado oficial. Esta medida materializa una promesa hecha por el presidente Abelardo De La Espriella el pasado 28 de octubre. En aquella ocasión, tras reunirse con el alcalde Carlos Fernando Galán en la ciudad capital, el mandatario detalló las condiciones para la financiación de infraestructuras clave.

El presidente expuso entonces que había ordenado financiar, a través del Fondes, los estudios y diseños de la línea 4 del metro de Bogotá. Reconoció que recibió unas finanzas destruidas, pero reiteró su voluntad de ayudar a la capital, considerando que esta ciudad le ha dado mucho a Colombia. Esta declaración marcó el punto de partida para la gestión actual.

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Alcance financiero y costos de prefactibilidad

Es fundamental precisar que los $34.000 millones anunciados no corresponden a la financiación de la construcción física de la obra. Estos recursos están destinados exclusivamente a los estudios y diseños de la cuarta línea del sistema. Dichos análisis de prefactibilidad y factibilidad son los elementos determinantes para definir el trazado definitivo, la demanda de pasajeros proyectada, los costos estimados y las fuentes de financiación futuras.

Según declaraciones del vicepresidente José Manuel Restrepo, la Línea 4 requiere cerca de US$15,14 millones para cubrir la totalidad de sus estudios previos. Por lo tanto, el aporte anunciado por la Nación cubriría exactamente la mitad de esa etapa inicial. Esta división financiera permite distribuir la carga económica entre el nivel nacional y los entes distritales o internacionales.

Presentación ante inversionistas internacionales

El proyecto será presentado, además, ante inversionistas internacionales la próxima semana. Esta presentación forma parte de las gestiones activas para completar su financiación. El objetivo es asegurar la cobertura del restante 50 % de los costos de estudios, garantizando que el avance técnico no se detenga por falta de recursos.

Propuesta de trazado y conexiones estratégicas

La propuesta preliminar de la Línea 4 plantea prolongar la red del Metro desde la calle 100 hasta la calle 245. El recorrido seguiría el eje de la autopista Norte, una vía principal que conecta diversas zonas de la ciudad. Esta extensión facilitaría la conexión de las localidades de Usaquén y Suba, áreas con alta densidad poblacional.

Además, el trazado proyectado incluye el enlace con el Regiotram del Norte. Esta interconexión es vital para mejorar la movilidad intermodal en la capital. Por ahora, no existe un trazado definitivo ni una lista oficial de estaciones. La definición exacta de la ruta dependerá completamente de los resultados de los estudios de factibilidad.

Respuesta de la administración distrital

La gerente de Bogotá, Clara Lucía Sandoval, celebró el anuncio oficial. Precisó que los recursos se destinarán estrictamente a los estudios de factibilidad. Su declaración fue contundente al afirmar que cuando el presidente anunció su respaldo a la Línea 4 del Metro, algunos no creyeron. Hoy, las palabras se convierten en hechos concretos.

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El Distrito también ha solicitado que la Línea 4 sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. En la misma reunión del 28 de octubre, la Nación y el Distrito acordaron una hoja de ruta para los proyectos estratégicos de la capital. Este plan incluye iniciativas como la avenida Suba-Cota, para la que el Gobierno Nacional confirmó $450.000 millones del Fondes.

Contexto de las líneas 1 y 2 del Metro

Mientras la Línea 4 apenas comienza el largo camino de sus estudios, la Línea 1 del Metro de Bogotá registra un avance superior al 84 %. Esta primera línea tiene prevista su operación comercial para el año 2028. Será una ruta crucial que contará con 16 estaciones entre el Portal de las Américas y la calle 72.

El impacto de la Línea 1 promete reducir drásticamente los tiempos de viaje. Un trayecto que hoy puede tomar hasta dos horas, se reducirá a 27 minutos una vez entre en operación. Esta mejora significativa en la conectividad es una de las metas principales del actual gobierno.

Estado de la Línea 2 y adjudicación

La Línea 2, por su parte, espera la adjudicación de su contrato. Este evento está previsto para el primer semestre de 2027. Actualmente, hay tres grupos precalificados para participar en este proceso. Dos de estos grupos son europeos y uno es chino, lo que indica un interés internacional significativo en las obras de infraestructura de la capital.

La estructura financiera y técnica de estos proyectos metroviarios representa un cambio de paradigma para la movilidad urbana en Bogotá. La participación activa del Gobierno Nacional a través del Fondes valida la importancia estratégica de estas obras. La continuidad en la financiación de estudios y construcción asegurará la ejecución efectiva de la red metropolitana.