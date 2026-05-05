Gobierno Nacional fija aumento salarial del 7% para empleados del sector público en 2026

El decreto 0312 del 25 de marzo de 2026 establece un aumento salarial del 7% para los empleados del sector público, basado en el IPC de 2025 más un 1,9%. El ajuste es retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y varía según la entidad.

El Gobierno Nacional , mediante el decreto 0312 del 25 de marzo de 2026, estableció las remuneraciones para todos los empleados del sector público de la rama ejecutiva, incluyendo corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible.

Este nuevo rango salarial abarca a docentes de colegios y universidades públicas, jueces, empleados de la Contraloría, la Dian, la Aeronáutica Civil, personal civil del Ministerio de Defensa y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Según la información oficial publicada en el portal web de la presidencia, la normativa fijó un aumento salarial del 7%, el cual se acordó desde abril de 2025 en la mesa de negociación del sector público, compuesta por el Gobierno nacional, centrales y federaciones sindicales.

El ajuste se basó en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que registró un 5,1%, sumado a un 1,9% adicional. Función Pública aclaró que el pago del retroactivo no tiene un calendario unificado, por lo que cada entidad puede definir sus sistemas de pago de manera independiente. En general, muchos trabajadores públicos han recibido esta compensación desde abril y mayo, aunque los calendarios administrativos y sistemas de pago varían según la entidad.

Es importante destacar que si el ajuste retroactivo aún no se paga, la cifra seguirá aumentando con cada mes pendiente. El incremento de los sueldos de los empleados del sector público se establece en los términos del Decreto 1072 de 2015, el cual se tuvo en cuenta en la negociación del pliego presentado por las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos en 2025.

Tras el concilio con el Gobierno Nacional sobre el aumento salarial para 2026, se estipuló que dicho incremento debe corresponder al crecimiento porcentual del IPC total en 2025, certificado por el DANE. El decreto 0312 de marzo de 2026 menciona que el incremento porcentual del IPC total de 2025 certificado por el DANE fue de cinco punto uno por ciento (5,1%) y, en consecuencia, los salarios y prestaciones establecidos en el presente decreto se ajustarán en siete por ciento (7%) para 2026, retroactivo a partir del 1 de enero del presente año





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