Gobierno Nacional financia estudios Línea 4 Metro Bogotá con $34.000 millones

El gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia aporte de $34.000 millones para estudiar la Línea 4 del Metro de Bogotá, que conectaría Autopista Norte con Usaquén y Suba.

El Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Abelardo de la Espriella, ha confirmado oficialmente la asignación de recursos financieros para la expansión del sistema de transporte masivo en la capital colombiana. A través del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura ( FONDES), se destinará un aporte estimado de $34.000 millones para cofinanciar el cincuenta por ciento de los estudios correspondientes a la futura Línea 4 del Metro de Bogotá.

Este anuncio oficial se dio a conocer el viernes 13 de noviembre, marcando un hito en los compromisos adquiridos entre laPresidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La inversión responde a la directriz presidencial de impulsar proyectos de infraestructura y movilidad sostenible que beneficien a los habitantes de las localidades norteñas, específicamente Usaquén y Suba.

Also read Gobierno Abelardo de la Espriella impulsa Metro y seguridad en Bogotá tras 100 días

Alcance financiero de estudios Línea 4

La cifra de $34.000 millones representa exactamente la mitad del presupuesto necesario para avanzar en la fase de estudios de factibilidad de este corredor de transporte. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, detalló que con estos recursos gubernamentales y los aportes adicionales del Distrito Capital, se logrará completar una inversión total de $78 mil millones para 2027, momento en el que la línea entrará en su fase de factibilidad técnica.

La propuesta preliminar establecida por las autoridades indica que la Línea 4 tendrá un recorrido longitudinal que se extiende desde la calle 100 hasta la calle 245. Esta ruta seguiría estrictamente el corredor de la Autopista Norte, una arteria vial de alta demanda que conecta el norte de la ciudad con el centro urbano y el suroriente.

Advertisement

Visión Metro de Bogotá expansión 2052

La Empresa Metro de Bogotá ha presentado una visión estratégica más amplia que contempla la construcción de seis líneas de metro para el año 2052. Este plan maestro incluye no solo la nueva Línea 4, sino también la extensión de la primera línea ya operada, un ramal dedicado a la conexión directa con el aeropuerto El Dorado y la integración física con dos proyectos de Regiotram regionales.

Entre los corredores proyectados en este esquema maestro se encuentra la Línea 1, que atraviesa la ciudad desde el occidente hacia el centro y el suroriente, llegando hasta el sector de Gibraltar. También se contempla la Línea 2, proyectada hacia el noroccidente y occidente, y la Línea 3, que conecta el centro y el occidente con el suroccidente, prolongándose hasta Soacha.

Impacto movilidad corredor Autopista Norte

La concreción de la Línea 4 permitiría ampliar significativamente la cobertura del sistema de transporte masivo hacia el extremo norte de Bogotá. La implementación de este proyecto beneficiaría principalmente a los habitantes de las localidades de Usaquén y Suba, ofreciendo una alternativa de movilidad eficiente a lo largo del eje de la Autopista Norte.

Este corredor específicamente conecta el norte de la ciudad, iniciando en el Centro de Integración Modal Norte y dirigiéndose hacia sectores del occidente. La integración de esta línea en la red actual del Metro de Bogotá representa un paso fundamental para descongestionar el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que dependen del transporte público en estas zonas de alta densidad poblacional.