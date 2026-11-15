Gobierno niega fiesta de Lucía de La Espriella en lancha militar de Cartagena

Miller Soto asegura que el uso de la embarcación fue un protocolo oficial, no una fiesta, tras las críticas de Mafe Carrascal por la presencia de la hija del presidente.

El Gobierno colombiano reaccionó con firmeza ante las acusaciones de uso indebido de recursos públicos dirigidas a la hija del presidente Abelardo de La Espriella. Miller Soto, vocero de la presidencia, desmintió las afirmaciones de la representante Mafe Carrascal sobre un supuesto uso recreativo de una embarcación militar. El vocero afirmó que el traslado de Lucía de La Espriella en Cartagena formaba parte de los procedimientos oficiales autorizados. Este evento ocurrió durante la asistencia de la joven al Festival Náutico de Cartagena, un acto que reunió a miles de personas en la bahía.

Verificación del protocolo marítimo oficial

La controversia se intensificó después de que Carrascal publicara un video en la plataforma X que mostraba a Lucía de La Espriella a bordo de una lancha identificada como Armada 1. La diputada cuestionó públicamente si la hija del mandatario se encontraba de fiesta dentro de la unidad naval durante su llegada al festival. Miller Soto aclaró que, efectivamente, Lucía utilizó una embarcación de la Armada Nacional, pero rechazó categoricamente la narrativa de una celebración privada. Según explicó el vocero, este tipo de desplazamiento marítimo es el procedimiento estándar para la movilización de la familia presidencial cuando el acceso es por vía acuática.

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La respuesta oficial detalló que Lucía ingresó a la embarcación oficial, fue trasladada hasta el bote hacia el que se dirigía y posteriormente salió utilizando el mismo medio. Soto sostuvo enfáticamente que no existe irregularidad alguna en este procedimiento logístico establecido. El portavoz también negó rotundamente que la joven hubiera estado celebrando dentro de la lancha, calificando tales afirmaciones como sencillamente falsas. La versión del Gobierno insiste en que se trató exclusivamente de un transporte seguro y coordinado, alejado de cualquier actividad lúdica no autorizada.

Defensa de la imagen familiar presidencial

El vocero presidencial llevó la disputa más allá de la explicación logística al dirigir críticas hacia la parlamentaria opositora. Miller Soto reprochó directamente a Mafe Carrascal la difusión de imágenes en las que aparece una menor de edad sin consentimiento. El portavoz acusó a la representante de acompañar esas fotografías con afirmaciones difamatorias que buscan desacreditar a la familia presidencial. Esta defensa busca proteger la privacidad de la hija del presidente frente a la escrutinio público generado por las redes sociales y los medios de comunicación.

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La tensión política entre el equipo del presidente y los opositores se evidenció claramente en esta discusión sobre el protocolo de seguridad. Mientras el Gobierno sostiene que actuó dentro de la legalidad y el decoro, la oposición ve en esto un ejemplo de privilegio. La negativa del vocero a aceptar la versión de la fiesta en la lancha marca una línea divisoria en la narrativa pública sobre el manejo de recursos del Estado.

Detalles del Festival Náutico en Cartagena

El contexto del evento ayuda a comprender la magnitud de la logística necesaria para garantizar la seguridad de los asistentes VIP. Lucía de La Espriella llegó al Festival Náutico el sábado 14 de noviembre, siendo recibida oficialmente por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. Medios como Caracol Radio y El Universal confirmaron su presencia en el segundo día de la celebración, que fue un éxito masivo. La joven participó en un evento que destacó por reunir música, entretenimiento y una gran afluencia de visitantes en la bahía cartagenera.

La Alcaldía de Cartagena reportó una participación masiva en la jornada, con más de 1.500 embarcaciones tomando parte en las actividades náuticas. La operación marítima contó con la coordinación de múltiples entidades estatales como Corpoturismo, la Dirección General Marítima (DIMAR) y el Cuerpo de Guardacostas. El Festival Náutico formó parte de la programación oficial de las Fiestas de Independencia, realizadas durante los días 13 y 14 de noviembre. Esta escala de eventos justifica, según las autoridades locales y nacionales, la necesidad de protocolos de seguridad estrictos para todas las personalidades presentes.

Consecuencias políticas y cierre del escándalo

Con la respuesta oficial, el punto central de la controversia ha cambiado de naturaleza. Ya no está en discusión el hecho de que Lucía fue transportada en una embarcación de la Armada Nacional. El debate se ha desplazado hacia la legitimidad de ese traslado según los protocolos establecidos para la familia presidencial. El Gobierno mantiene que el procedimiento fue el adecuado y necesario, negando cualquier uso indebido con fines recreativos.

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Esta situación se suma a la presión que enfrenta el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación, donde varios casos clave están siendo investigados por opositores. La defensa del protocolo de la hija del presidente es un elemento clave para desviar ataques que buscan cuestionar la integridad moral de la administración. Mientras las autoridades mantienen su postura de rigor en los protocolos de seguridad, la oposición continúa monitoreando el uso de recursos públicos. La claridad en las normas de movilidad para familiares de altos funcionarios sigue siendo un tema pendiente en la agenda pública colombiana.