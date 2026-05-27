Gobierno no logra mayorías para discutir Ley de Jurisdicción Agraria en Cámara

La plenaria de la Cámara de Representantes no logra avanzar en la Ley de Jurisdicción Agraria por falta de quórum debido a la oposición de partidos como Centro Democrático y Cambio Radical. Representantes de Altas Cortes expresan desacuerdos y se espera que el gobierno acelere el debate o el proyecto podría caerse.

El partido de gobierno no logró las mayorías necesarias en la plenaria de la Cámara de Representantes para avanzar en la discusión de la Ley de Jurisdicción Agraria .

Durante varias semanas, la plenaria ha intentado dar trámite al proyecto de ley ordinaria, pero la oposición, encabezada por el Centro Democrático y Cambio Radical, ha impedido la conformación del quórum requerido para votar el articulado. El representante Julio Cesar Triana señaló que, aunque el Congreso aprobó el acto legislativo de la Jurisdicción Agraria y el gobierno ya comenzó a tramitar su reglamentación, la oposición se niega a asignar los recursos suficientes para implementarla junto con los proyectos de modernización de la administración de justicia.

Los partidos opositores han advertido que el gobierno no ha concertado los artículos del proyecto que presentan serios cuestionamientos. En la más reciente sesión del Congreso, varios representantes de las Altas Cortes expresaron desacuerdos con la propuesta gubernamental y esperan que se realicen modificaciones en las demandas relacionadas con litigios de tierras en Colombia.

El representante Hernán Cadavid destacó que se dieron las condiciones para que los magistrados de las Altas Cortes hicieran una exposición importante que cambia el rumbo de lo que se estaba haciendo, pero no para mal. Añadió que nadie puede presumir que los magistrados vinieron a entorpecer al gobierno, y que no es la primera vez que la corte corrige el rumbo de la jurisdicción.

La próxima sesión de la plenaria de la Cámara estará dedicada al estatuto de oposición, lo que significa que después del 1 de junio los proyectos a discutir serán únicamente de los partidos de derecha. Así lo confirmó Daniel Carvalho, segundo vicepresidente de la corporación legislativa, quien indicó que el próximo martes se votarán conciliaciones y luego se pasará a los proyectos priorizados por la oposición, sin temas polémicos.

Esto implica que el gobierno debe acelerar el debate de la Jurisdicción Agraria o el proyecto podría caerse. El representante Juan Sebastián Gómez, del Nuevo Liberalismo, señaló que los conceptos de las Altas Cortes aportaron mucho a la discusión y que en parte les dan la razón en algunas de las recomendaciones que han hecho.

Subrayó la necesidad de una Jurisdicción Agraria que resuelva los problemas de la tierra de manera adecuada, sin que la cura sea peor que la enfermedad. El ponente de la iniciativa, el representante Gabriel Becerra, afirmó que en la próxima sesión seguirán defendiendo la Jurisdicción Agraria y el derecho del campesinado a acceder a la tierra, frente a los intentos de eliminar principios fundamentales del proyecto.

La situación refleja la polarización en el Congreso y la urgencia de un consenso para avanzar en una reforma clave para la justicia agraria en Colombia. El gobierno deberá buscar acuerdos con la oposición para evitar que la iniciativa se estanque y perder la oportunidad de mejorar el acceso a la tierra para los campesinos





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