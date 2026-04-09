Gobierno Oficializa Aumento Salarial del 7% para Militares y Policías en 2026

El Gobierno establece un aumento salarial del 7% para los oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en 2026, retroactivo a enero. El incremento se basa en el IPC de 2025 y negociaciones sindicales.

El Gobierno Nacional ha formalizado el decreto 038 del 7 de abril, marcando un hito en la política salarial para los oficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional , con vigencia en el año 2026. Este decreto establece un aumento salarial del 7% en comparación con el año anterior, una medida que busca reconocer y valorar el trabajo de los hombres y mujeres que velan por la seguridad y el orden público.

El incremento salarial ha sido definido mediante una fórmula que equilibra la situación económica del país y los acuerdos laborales suscritos con el sector público. Este ajuste se fundamenta en el incremento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total de 2025, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en un 5,10%, al cual se le añade un 1,9% adicional. Este último porcentaje es el resultado directo de las negociaciones colectivas entre el Gobierno Nacional y los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos, garantizando así un diálogo y consenso en la definición de las políticas salariales.\La estructura salarial en las fuerzas armadas se fundamenta en un sistema de jerarquía proporcional, lo que significa que los salarios se establecen en función del rango y la responsabilidad de cada oficial. El decreto detalla una escala salarial que vincula el sueldo básico de cada rango con la asignación que perciben los generales. Específicamente, el decreto establece que los oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en los grados de General y Almirante, recibirán, por todo concepto, una asignación mensual equivalente a la que devenguen los Ministros del Despacho. Esto implica que los generales y almirantes perciben el mismo salario que un ministro del gobierno, lo cual para el año en curso se fijó en $30,700,000, según el incremento del salario mínimo. Esta disposición busca asegurar una remuneración justa y competitiva para los altos mandos, reconociendo su labor y responsabilidad en la conducción de las instituciones armadas y de seguridad. Esta medida busca motivar a los altos mandos y mantener un equilibrio en la estructura salarial de las fuerzas armadas, garantizando un ambiente laboral adecuado para el desempeño de sus funciones.\El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró esta importante noticia a través de su cuenta en la plataforma X, destacando la trascendencia de este aumento y calificándolo como un logro histórico en la nivelación salarial, especialmente para la base de las Fuerzas Militares. Es relevante resaltar que estos aumentos salariales serán retroactivos al 1 de enero de 2026, lo que implica que los uniformados recibirán, junto con su nuevo salario, el pago correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo, en los cuales el incremento aún no había sido aplicado. Esta medida retroactiva garantiza que los uniformados reciban la totalidad del incremento salarial desde el inicio del año, reconociendo su esfuerzo y dedicación. Esta acción demuestra el compromiso del gobierno con el bienestar de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, fortaleciendo la moral y el desempeño de quienes sirven a la nación. La implementación de este decreto representa un paso significativo en la mejora de las condiciones laborales y salariales de los oficiales, contribuyendo a la estabilidad y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad del país





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