Gobierno ordena consumo exclusivo de café colombiano en entidades públicas

El Ministerio de Agricultura impulsa directriz para que el Estado consuma solo café nacional, buscando aumentar la rentabilidad de los productores y el consumo interno.

El Gobierno nacional ha emitido una directriz oficial que obliga a todas las instituciones del Estado a consumir exclusivamente café colombiano, eliminando la compra de productos importados. Esta instrucción de carácter obligatorio fue anunciada por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante la ceremonia de instalación de la 90 Cumbre Cafetera de Asoexport.

Mandato de consumo nacional en oficinas

La decisión surge de una orden directa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, con el objetivo estratégico de incrementar la demanda interna y mejorar la rentabilidad económica de los agricultores cafeteros. El ministro confirmó que la política ya está en vigencia dentro de su propia cartera, donde se ha dejado de importar grano para consumir únicamente la producción nacional.

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Dangond subrayó que el compromiso implica que todas las entidades del Estado deben consumir café 100% colombiano. La intención es que la campaña para extender esta práctica a otras dependencias gubernamentales se ponga en marcha de manera inmediata, asegurando así un mercado garantizado para los cultivadores del país.

Impacto en la producción y el mercado

Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, indicó que aunque es complejo determinar una cifra exacta sobre el impacto inmediato, la medida busca replicar el éxito observado en Brasil. Allí, la promoción de compras públicas y la inclusión en programas de alimentación escolar duplicaron o triplicaron el consumo de café, un benchmark que Colombia aspira a alcanzar.

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Según las proyecciones de Gómez, si Colombia implementara políticas similares, necesitaría producir 5 millones de sacos adicionales al año, lo que elevaría el total anual a 20 millones de sacos de 60 kilogramos. Este volumen representa un desafío significativo para la caficultura, ya que la oferta debe cubrir tanto el consumo interno como las obligaciones de exportación.

Desafíos logísticos y estratégicos

Para hacer frente a esta demanda potencial, el directivo destacó que cada colombiano consume en promedio 2,67 kilos de café al año. Cubrir un mercado interno y externo con 18 a 20 millones de sacos requeriría un aumento sustancial en la disponibilidad de materia prima, un reto que no puede resolverse solo con la demanda.

La estrategia propuesta por Asoexport se centra en dos frentes: aumentar el consumo y elevar la producción nacional. Esto incluye fortalecer las campañas de la Federación Nacional de Cafeteros, impulsar la presencia del producto en hoteles y otros espacios comerciales, y comunicar los beneficios para la salud como una herramienta clave de promoción.

Evaluación del Programa de Alimentación Escolar

Además de la instrucción para las entidades públicas, la iniciativa contempla evaluar formalmente la inclusión del grano nacional en el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Esta medida complementaria busca consolidar una demanda estructurada y masiva desde el sector educativo.

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La decisión se enmarca en un contexto donde la caída del precio del dólar ha restado $2 billones a los ingresos de los cafeteros, lo que hace aún más urgente mejorar la rentabilidad interna. La sinergia entre el consumo estatal y el educativo podría estabilizar los ingresos del sector cafetero en medio de la volatilidad de los mercados internacionales.