Gobierno ordena traslado exprés de 25 billones de pesos pese a alertas y reforma pensional en revisión

El Gobierno expidió un decreto que ordena el traslado inmediato de 25 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones, ignorando advertencias sobre su ilegalidad e inviabilidad financiera y contradiciendo lo establecido en la reforma pensional.

A pesar de que la reforma pensional aún está siendo revisada por la Corte Constitucional –una norma que abrió la posibilidad de trasladar los ahorros de los afiliados de los fondos privados a Colpensiones para aquellos que tengan más de 10 años para alcanzar la edad de pensión–, el Gobierno ha emitido el Decreto 0415 de 2026, que ordena la transferencia inmediata de 25 billones de pesos de quienes ya han realizado este cambio.

Este decreto ignora las advertencias de entidades como la Contraloría, que han señalado la inconveniencia e ilegalidad de esta transferencia apresurada. La preocupación radica en que este traslado no solo contradice lo establecido en la propia reforma pensional, la cual creó un fondo autónomo administrado por el Banco de la República para gestionar estos recursos, sino que también existe el riesgo de que estos fondos se conviertan en una nueva fuente de financiamiento para el Ejecutivo, perjudicando así el ahorro para la jubilación de los colombianos.

El abogado Juan David Riveros explica que ni la Ley 100 ni la reforma pensional establecen que el dinero de quienes trasladan sus fondos privados a Colpensiones deba ser enviado directamente a esta entidad. Además, la estructura del decreto podría tener consecuencias negativas en las inversiones, ya que los fondos se verían obligados a liquidarlas anticipadamente, lo que generaría pérdidas patrimoniales, dado que las inversiones de los fondos son generalmente a largo plazo.

El artículo 79 de la reforma pensional, el único que se mantuvo vigente después de que la Corte ordenara su suspensión en junio pasado debido a un vicio de trámite (Auto 841 de 2025), permite el traslado de más de 120 mil personas. Este artículo establece que aquellos que tengan 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 semanas cotizadas (hombres) y les falten menos de diez años para la edad de pensión, tienen dos años a partir de la promulgación de la ley para cambiar de régimen, previa asesoría según la Ley 1748 de 2014.

La reforma dispone que los ahorros de quienes pasen del fondo privado a Colpensiones deben ir a un fondo autónomo administrado por el Banco de la República hasta que los afiliados cumplan la edad para recibir su pensión. El decreto del Gobierno, sin embargo, ordena a los Fondos trasladar 25 billones de pesos en 30 días, no al fondo autónomo, sino directamente a las arcas del Estado.

Además de las objeciones legales, expertos advierten sobre la inviabilidad financiera de esta medida. Los fondos privados invierten el ahorro de los colombianos para generar rentabilidad y sostener un sistema que permita la jubilación de las personas. Un plazo de 30 días para el traslado obligaría a los fondos a liquidar estas inversiones, lo que afectaría su rentabilidad.

Riveros explica que la liquidación anticipada de inversiones a largo plazo, como la deuda pública, implica una pérdida de valor, similar a retirar un CDT antes de su vencimiento. Esta pérdida afectaría el sistema de ahorro de todos los colombianos. Se habla incluso de un posible detrimento patrimonial, que podría acarrear sanciones por parte de la Contraloría e implicaciones penales para los responsables.

Ante la publicación del borrador del decreto, diversas entidades, incluida la Contraloría, expresaron su preocupación, y los gremios ya se preparan para presentar una demanda. Dado que se trata de un decreto, la demanda se tramitará ante el Consejo de Estado, que podría suspender sus efectos mientras se decide su legalidad





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