La Cancillería confirmó que declaró la conclusión de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el país, en respuesta a una reciente decisión adoptada por el Gobierno boliviano frente a la permanencia de la embajadora colombiana en ese territorio.

Gobierno Petro expulsa al encargado de la Embajada de Bolivia en 'reciprocidad' por decisión contra diplomática colombiana en ese país. La decisión se conoce luego de que el gobierno boliviano declaróa Elizabeth García , embajadora colombiana, persona 'no grata' e informara su salida.

La Cancillería confirmó que declaró la conclusión de funciones de Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de la Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en el país, en respuesta a una reciente decisión adoptada por el Gobierno boliviano frente a la permanencia de la embajadora colombiana en ese territorio





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Bolivia Colaínia Embajada De Bolivia En 'Reciprocidad' Por Deci Elizabeth García

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