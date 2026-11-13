Gobierno Petro gastó 27.815 millones en energía sin obras en comunidades

El programa EN-Comunidad destinó 27.815 millones a la OIM para proyectos de energía en zonas rurales, pero al cierre en diciembre de 2025 no existía obra física construida y los fondos priorizaron la administración.

El Gobierno de Gustavo Petro destinó más de 27.815 millones de pesos a un programa de energía en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pero al finalizar el convenio en diciembre de 2025 no había ninguna obra construida. La iniciativa, administrada por la Organización Internacional para las Migraciones, acumuló 50 proyectos formulados y 740 personas capacitadas, pero dejó sin resultados físicos la inversión pública realizada durante el periodo.

Desglose de fondos y administración de la OIM

El acuerdo entre el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tenía un valor total de 27.815 millones de pesos. De esta suma, Fenoge aportó 27.063 millones mientras que la OIM colaboró con cerca de 752 millones, a pesar de que la mayor parte del capital provenía de recursos públicos.

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Una porción significativa de los fondos se canalizó hacia gastos administrativos y operativos, alcanzando los 6.314 millones de pesos, lo que representa el 22,7 % del valor total del convenio. Este rubro priorizó actividades de gestión interna por encima de la ejecución física en terreno, dejando en segundo plano la implementación directa de soluciones energéticas para los beneficiarios.

Revisión de la Contraloría y cuestionamientos

La Contraloría General de la República identificó dificultades sustanciales para rastrear el recorrido detallado de los recursos administrados por la organización internacional. Los informes financieros presentados agrupaban los gastos en categorías amplias, lo que impedía verificar con claridad quién recibía los pagos, qué servicios específicos se prestaban o cuáles eran los soportes documentales de cada contratación.

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El exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, informó que Fenoge mantenía bajo revisión cerca de 3.230 millones en costos reportados por la OIM debido a posibles sobrecostos. Además, se identificaron seis eventos por un valor de 930,9 millones cuya relación con las actividades del convenio no había sido acreditada ante las autoridades competentes.

Suspensión de giros y saldo a favor del Fenoge

Durante su gestión, Palma suspendió un giro de 7.392 millones porque no se habían cumplido los requisitos necesarios para su desembolso. El Gobierno también desembolsó 5.130 millones para dotaciones, pero se mantiene una conciliación preliminar que arroja un posible saldo de 389,7 millones a favor de Fenoge, pendiente de la liquidación definitiva del contrato.

Proyectos formulados sin ejecución física

El programa EN-Comunidad buscaba que las organizaciones locales desarrollaran proyectos propios de generación de energía a través de capacitación y asesorías técnicas. Sin embargo, la construcción de las soluciones energéticas dependía de una segunda etapa de financiación que nunca se concretó, dejando a las comunidades con proyectos en el papel.

Palma reconoció que el objetivo principal de la iniciativa no se había cumplido y señaló observaciones sobre la calidad de algunos estudios de factibilidad entregados por la OIM. El resultado final es un programa que comprometió más de 27.000 millones y dejó decenas de proyectos en el papel, mientras el manejo de los recursos sigue bajo cuestionamientos por las dificultades para conocer en detalle cómo se realizaron algunos de los pagos.