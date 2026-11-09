Gobierno Petro y DNI: Presunta Operación de Hackers para Interferir Elecciones 2026

Revelaciones de Noticias Caracol señalan que la DNI bajo el gobierno de Gustavo Petro gestionó una red de hackers liderada por Carlos Andrés Oyola para atacar sistemas de la Registraduría y alterar los comicios del 21 de junio.

Recientes informes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y filtraciones periodísticas han revelado la existencia de una estructura paralela durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Esta entidad habría utilizado a un ingeniero de sistemas, Carlos Andrés Oyola, para liderar una red de hackers destinada a interferir en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026. El objetivo declarado de esta supuesta operación era realizar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil para alterar los resultados electorales.

El Rol Central de Carlos Andrés Oyola en la DNI

Carlos Andrés Oyola ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024 y fue asignado inicialmente al grupo de tecnología. Sin embargo, las investigaciones indican que sus funciones se extendieron más allá de lo legalmente permitido. Oyola habría coordinado una red que incluía activistas digitales, bodegueros y operadores de ciberseguridad con la misión específica de cambiar los resultados de la votación presidencial programada para el 21 de junio.

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Los documentos internos de la DNI señalan que Oyola intervenía sistemas de diversas entidades del Estado para permitir que el área de contrainteligencia accediera a sus bases de datos. Esta información sensible supuestamente se almacenaba en la nube, aunque posteriormente se perdió. Tras estos hechos, el entonces director de contrainteligencia puso a Oyola a disposición de Jorge Lemus, quien dirigía la DNI y terminó reubicándolo en el grupo de tecnología, consolidando su papel en la estructura de ataque.

Ataques a la Registraduría desde el Extranjero

Una de las conclusiones más graves de las revelaciones es que la operación se gestionaba parcialmente desde el extranjero. Durante el momento crítico de las elecciones, Carlos Andrés Oyola se encontraba en Madrid, España, donde junto con otros integrantes de la red ejecutarían los ataques informáticos contra los sistemas de la Registraduría. La estrategia buscaba vulnerar la infraestructura tecnológica responsable de la transparencia electoral.

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Esta acción coincide con la retórica pública del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó reiteradamente la confiabilidad de la Registraduría, el software de preconteo, los formularios E-14 y la participación de la empresa Thomas Greg & Sons en la logística electoral. Petro exigió acceso al código fuente de los programas utilizados para el conteo de votos y, tras la primera vuelta, señaló supuestas irregularidades en el censo electoral y en la organización de las mesas de votación, mientras la entidad defendía la transparencia de sus procedimientos.

Desmantelamiento de la Red y Captura del Ingeniero

La operación no logró sus objetivos electorales, ya que el proyecto político vinculado a estas supuestas maniobras terminó derrotado en las urnas. Sin embargo, las autoridades judiciales iniciaron acciones contra los presuntos responsables. Horas antes de la primera vuelta presidencial, Carlos Andrés Oyola se encontraba en un apartamento que funcionaba como sede fachada de la entidad. Cuando la Fiscalía llegó al lugar para realizar un allanamiento, el funcionario escapó y dejó abandonados computadores, celulares y otros dispositivos electrónicos que servían como evidencia digital.

Finalmente, la captura se efectivizó el viernes 6 de noviembre en Neiva. El operativo fue llevado a cabo por el Gaula Militar con el apoyo del CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. Hasta la fecha, faltaría información sobre quién impartía las instrucciones finales, qué recursos específicos se utilizaron y hasta dónde llegaron los intentos de interferir en los sistemas electorales, dejando abiertas preguntas sobre la jerarquía completa de la supuesta red criminal.