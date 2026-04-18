Gobierno Petro y ONU acuerdan publicar informe sobre cultivos ilícitos tras dos años de disputa

Tras dos años de discrepancias metodológicas, el Gobierno de Gustavo Petro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) han alcanzado un consenso para publicar el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de 2024. El acuerdo busca ofrecer datos actualizados sobre la producción de estupefacientes y se espera que el informe sea dado a conocer en junio de 2026, incorporando un nuevo indicador sobre 'cocaína disponible' que considera la droga que llega al mercado.

El Gobierno de Gustavo Petro ha llegado a un acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( ONUDC ) para publicar el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de 2024, poniendo fin a una disputa que se prolongó por dos años. Esta decisión permitirá al país conocer datos actualizados sobre la producción de estupefacientes tras un largo periodo de desacuerdo metodológico entre ambas entidades.

La controversia surgió a partir de las cifras presentadas por la ONUDC, que indicaban un incremento del 53% en la producción potencial de cocaína entre 2022 y 2023, alcanzando más de 2.600 toneladas durante la primera parte del mandato de Petro. El presidente colombiano cuestionó la metodología empleada, argumentando que no reflejaba adecuadamente los resultados de su política de lucha contra el narcotráfico. La ONUDC, por su parte, ha monitoreado los cultivos de coca en Colombia desde 1999, proporcionando mediciones sobre las hectáreas sembradas y la posible producción de cocaína.

Las tensiones escalaron a partir de octubre de 2024, cuando Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas y Petro criticó públicamente los cálculos de la ONU. Tras intensas discusiones técnicas que se extendieron desde 2025 hasta el presente año, ambas partes se reunieron entre el 13 y el 17 de abril para revisar la metodología de medición. El resultado de estas conversaciones es el compromiso de publicar el informe Simci de 2024 en junio de 2026.

Una de las modificaciones acordadas consiste en la inclusión de un indicador de 'cocaína disponible', que considerará la droga que efectivamente llega al mercado tras incautaciones y flujos internacionales, partiendo de lotes cosechados, inventarios o usos ilícitos. El Gobierno argumentó que el cálculo de la ONUDC en 2023, que tomó como referencia la región del Pacífico como zona de mayor producción, pudo haber 'inflado' la cifra de casi tres mil toneladas de cocaína potencial.

Si bien la ONUDC reportó un crecimiento del 46% en el potencial de producción de cocaína, alcanzando poco más de mil toneladas, la realidad es que ni las hectáreas sembradas ni la productividad han disminuido. El Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDC, con datos de 2023, señaló que la producción global de cocaína fue de aproximadamente 3.708 toneladas, con Colombia concentrando el 67% de los cultivos mundiales de coca. Este acuerdo representa un avance en la colaboración entre Colombia y la ONU para abordar el complejo fenómeno del narcotráfico y sus derivados.





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