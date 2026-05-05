Gobierno presenta borrador de decreto para el Plan de Austeridad del Gasto 2026

El Ministerio de Hacienda publicó el borrador del decreto que establece medidas para reducir el gasto público en las entidades de la rama Ejecutiva, incluyendo restricciones en contratación de personal, viajes, arrendamientos y publicidad.

El Ministerio de Hacienda ha publicado el borrador del decreto que establece el Plan de Austeridad del Gasto para el año 2026. Este documento detalla una serie de medidas destinadas a optimizar y racionalizar el gasto público en las entidades de la rama Ejecutiva.

Una de las principales directrices es la posibilidad de modificar la planta de personal y la estructura organizacional, siempre y cuando se genere un ahorro significativo en el gasto. Sin embargo, estas reformas estarán sujetas a la aprobación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Administrativo de la Función Pública, quienes deberán emitir conceptos favorables en cuanto a viabilidad presupuestal y aspectos técnicos.

El decreto enfatiza la necesidad de justificar rigurosamente la contratación de personal y la celebración de contratos, limitándolos a situaciones estrictamente necesarias para el cumplimiento de la misión y los objetivos de cada entidad. A partir de la publicación del decreto, todas las entidades y organismos que forman parte del Presupuesto General de la Nación deberán implementar un plan de reducción del gasto en contratos de prestación de servicios para el año 2026, en comparación con el gasto del año anterior.

Se busca evitar la duplicidad de contrataciones y promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El Ministerio de Hacienda expedirá un documento técnico de austeridad que detallará las pautas específicas para la aplicación de estas medidas.

Además, el decreto aborda la racionalización de las horas extra, estableciendo que su uso debe ser excepcional y justificado. Se promueve el cumplimiento de los Planes Anuales de Vacaciones, evitando la acumulación o interrupción de las mismas, y se limita la compensación económica por vacaciones a situaciones de necesidad del servicio y disponibilidad presupuestal.

En cuanto a los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas, se insta a las entidades a priorizar los encuentros y eventos virtuales, minimizando los desplazamientos de los servidores públicos y justificando plenamente aquellos que sean necesarios. El decreto también establece medidas para controlar los gastos de viaje, tanto nacionales como internacionales, exigiendo la utilización de las tarifas más económicas y un mayor control en los viáticos.

Las comisiones al exterior deberán justificar la necesidad de la presencia física, y los eventos presenciales deberán priorizar las instalaciones propias de cada entidad. Se revisarán los esquemas de seguridad, buscando reducir su conformación en la medida de lo posible, respetando siempre la vida e integridad de los servidores públicos.

En materia de publicidad, se prohíbe la destinación de recursos a artículos promocionales como agendas, almanaques o esferos con referencia a la gestión del Gobierno, y se restringe la suscripción a revistas y periódicos a aquellos casos en que sea estrictamente necesario. Se insta a las entidades a revisar la existencia de estudios previos antes de contratar nuevos, y a implementar acciones orientadas a la sostenibilidad ambiental.

El cumplimiento de estas medidas será objeto de reporte semestral y control interno mensual en cada entidad, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Las oficinas de control interno deberán enviar informes trimestrales a los representantes legales de las entidades, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Austeridad Gasto Público Ministerio De Hacienda Presupuesto Reformas Contratación Viajes Arrendamientos Publicidad Decreto 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plan Retorno en Bogotá: Guía completa de movilidad para este domingo 3 de mayo¡Evite multas! Conozca los horarios del Pico y Placa Regional para ingresar a Bogotá este domingo 3 de mayo y cómo operará el reversible en la carrera Séptima.

Read more »

Confirmado: Gobierno ilegítimoPor: Bernardo Henao Jaramillo

Read more »

Lluvia frenó acto de perdón por masacre de Bojayá y Gobierno lo aplazó para julioLa lluvia marcó una nueva jornada de los actos conmemorativos de la masacre de Bojayá y el cierre del cielo impidió la llegada oportuna de la delegación del Gobierno, la cúpula militar y policial, y las autoridades regionales al acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Petición de Perdón previsto para la fecha en la que se cumplieron 24 años de...

Read more »

Colombia activa un plan para atender a 10.000 pasajeros afectados por cierre de SpiritA través de un comunicado, Spirit confirmó que todos los vuelos de la compañía quedaron cancelados desde el 2 de mayo, luego de que no se lograra una solución financiera que garantizara su continuidad.

Read more »

Hija de Maradona denunció que existió un plan para asesinar a su padreIndicó que Matías Morla tenía intereses económicos.

Read more »

Colombia enfrenta crisis fiscal y busca solucionesUn centro de pensamiento propone soluciones ante el grave desequilibrio en las finanzas públicas de Colombia, marcado por un aumento del gasto público y una deuda creciente. Se destaca la necesidad de ajustar el manejo de recursos y la ineficiencia en el gasto estatal, con ejemplos como el aumento del gasto de personal en la ANLA sin mejorar la eficiencia en la entrega de licencias.

Read more »