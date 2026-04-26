Gobierno refuerza despliegue militar en Cauca tras ofensiva de disidencias de las Farc

El Ministerio de Defensa anunció el envío de más unidades militares al suroccidente del país en respuesta a los ataques atribuidos a las disidencias de las Farc en el Cauca. El ministro Pedro Sánchez destacó el compromiso del Estado para combatir el terrorismo y anunció recompensas por información sobre cabecillas.

El Ministerio de Defensa ha intensificado el despliegue de la Fuerza Pública en el suroccidente de Colombia, en respuesta a una ofensiva atribuida a las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca .

Desde la ciudad de Popayán, donde se llevó a cabo una reunión extraordinaria de seguridad, el ministro Pedro Sánchez anunció el envío de más unidades militares hacia corredores estratégicos y la ampliación de las operaciones en la vía Panamericana. Actualmente, en la zona ya se encuentran más de 13 pelotones de caballería blindada y 12 de infantería, junto con capacidades de la Policía Nacional.

A este dispositivo se sumarán dos pelotones adicionales con la misión de garantizar la movilidad y mantener el control en los tramos más críticos de la carretera que conecta el suroccidente del país. Durante la reunión, el ministro Sánchez se refirió a los recientes hechos violentos y a la respuesta del Estado: “No hay palabras que puedan reparar el dolor causado, pero sí un compromiso firme para que estos actos no se repitan.

Hacemos un llamado al país y a la comunidad internacional para rechazar de manera contundente el terrorismo”. Según el balance preliminar, 19 personas han perdido la vida, mientras que Medicina Legal continúa con la verificación e identificación de las víctimas, todas civiles, y se atiende a los heridos, entre ellos menores de edad. Sobre los responsables, el ministro afirmó: “Los asesinos son los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Iván Mordisco que operan en esta región”.

Además, señaló que la reacción armada de estos grupos coincide con las operaciones que se desarrollan en el norte del Cauca: “Esta respuesta terrorista es un reflejo de la debilidad y la cobardía de quienes se sienten acorralados por las operaciones que estamos llevando a cabo en la zona”. Como parte de la ofensiva institucional, el Gobierno anunció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas como alias ‘Farley’, alias ‘David’ o ‘Mi Pez’ y alias ‘Jairo Ramírez’.

Esta medida busca fortalecer los canales de inteligencia en una región donde las estructuras ilegales mantienen una fuerte presencia. El ministro insistió en la necesidad de robustecer las capacidades de inteligencia en la zona: “La burbuja de inteligencia contra estos criminales se fortalece para acelerar su neutralización. Pero necesitamos el apoyo de la población; una llamada al 157 puede salvar vidas”.

Desde la Gobernación del Cauca, Octavio Guzmán se sumó al llamado institucional y pidió respaldo a las acciones desplegadas en el departamento: “Cauca es un pueblo resiliente que sabrá levantarse y vencer el dolor, el miedo y la zozobra con el apoyo de la institucionalidad”. El refuerzo de tropas, la ampliación de operaciones y las medidas de inteligencia marcan la respuesta del Estado en el suroccidente, con un enfoque especial en el control de la vía Panamericana y en la ubicación de los responsables de estos actos violentos





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