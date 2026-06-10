Gobierno refuerza protección a candidatos para segunda vuelta presidencial

El Gobierno nacional anunció un refuerzo en las medidas de seguridad para los candidatos a la presidencia en la segunda vuelta electoral del 21 de junio. Tras una reunión interinstitucional se evaluaron los esquemas de protección, niveles de riesgo y los requerimientos de las campañas. El objetivo es garantizar una elección segura, transparente y con plenas garantías democráticas.

El Gobierno nacional anunció que refuerza la protección a los candidatos protagonistas de la segunda vuelta presidencial para garantizar una elección segura y transparente. Una reunión de alto nivel se llevó a cabo esta tarde con el objetivo de fortalecer las garantías de seguridad para los candidatos, sus fórmulas vicepresidenciales y los equipos de campaña.

En este espacio interinstitucional se evaluaron de manera exhaustiva los dispositivos de protección existentes y las condiciones previstas para la recta final hacia la segunda vuelta del próximo 21 de junio. En el encuentro participaron representantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y el Ejército Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Interior.

Se realizó una revisión integral de los esquemas de seguridad asignados a cada aspirante, así como de las medidas implementadas para garantizar su protección durante los desplazamientos en las diferentes regiones del país. Durante la sesión se analizaron minuciosamente los niveles de riesgo asociados a cada candidatura, las alertas vigentes en materia de seguridad y los requerimientos concretos presentados por las campañas electorales. El propósito central es adoptar acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar cualquier amenaza.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que desde el gobierno nacional se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de seguridad en todo el territorio nacional. Subrayó que la protección de la vida, la integridad física y los derechos políticos de quienes participan en el proceso democrático constituye una prioridad absoluta para el Estado.

En ese sentido, afirmó: "Todas nuestras capacidades institucionales están dispuestas para garantizar que la segunda vuelta presidencial se desarrolle con plenas garantías democráticas, en condiciones de seguridad y con absoluto respeto por los derechos políticos de los candidatos y de la ciudadanía". Con este refuerzo, se busca no solo blindar a los participants, sino también asegurar que el proceso electoral transcurra sin incidentes que puedan empañar la voluntad popular





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguridad Electoral Protección Candidatos Segunda Vuelta Elecciones Presidenciales Gobierno Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gobierno venezolano liberó a 54 militares detenidos por motivos políticos, según ONGEntre los liberados está el primer teniente Reinaldo Enrique Finol, detenido en 2020 por el caso ‘espía americano’, en el que también fue aprehendido el exmarine estadounidense Matthew John Heath, acusado por el Gobierno venezolano de realizar labores de espionaje.

Read more »

Gobierno deroga aranceles a productos provenientes de Ecuador tras fin de guerra comercialNo obstante, la decisión no implica un levantamiento total e inmediato de todas las medidas. El Gobierno mantuvo por 45 días adicionales las restricciones aplicadas a varias subpartidas de arroz procedentes de Ecuador.

Read more »

Colombia levantó los aranceles a Ecuador, pero un alimento clave sigue restringido temporalmenteEl Gobierno nacional eliminó las sanciones aduaneras contra Ecuador tras la intervención de la Comunidad Andina.

Read more »

Almirante Norman Cabrera reemplazará al general Rodríguez tras su salida ordenada por el GobiernoLa subjefatura de Operaciones Conjuntas tiene un papel central en el seguimiento a las amenazas contra el proceso electoral.

Read more »