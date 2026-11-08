Gobierno refuerza seguridad de medios tras alerta de atentado del ELN

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó proteger Caracol TV y RCN tras amenazas del ELN. La seguridad se intensifica en Bogotá desde el 7 de noviembre.

El presidente Abelardo de la Espriella ha ordenado un reforzamiento inmediato de la seguridad en las instalaciones de Caracol TV, Caracol Radio, RCN y la revista SEMANA. Esta medida administrativa se implementa en respuesta a alertas de inteligencia que señalan posibles atentados terroristas del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) dirigidos contra estos medios de comunicación. El anuncio oficial se realizó en la mañana del 8 de noviembre, tras una serie de eventos críticos iniciados el día anterior.

Inteligencia y protocolos de protección

La decisión del jefe de Estado se fundamenta en información de inteligencia que indica que grupos armados ilegales planean atentar contra las sedes de estos organismos informativos. Abelardo de la Espriella declaró públicamente a través de la plataforma X que impartió instrucciones a los organismos del Estado para concentrar sus capacidades en proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y sus familiares. El mandatario reiteró que su gobierno no permitirá que las amenazas de grupos armados afecten el ejercicio periodístico, afirmando que la libertad de prensa es sagrada y que ningún grupo narcoterrorista silenciará a los medios mediante intimidación.

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Origen de la alerta en Caracol TV

El detonante inmediato de esta crisis de seguridad fue la evacuación de las instalaciones de Caracol Televisión en Bogotá, ubicada en el norte de la capital. Esta medida se tomó tras una amenaza de bomba registrada en la noche del 7 de noviembre. Aunque durante la inspección física no se encontraron explosivos, las autoridades mantienen las medidas preventivas vigentes ante la información recibida. La evacuación del canal ocurrió durante la emisión del noticiero de las siete de la noche, momento en el que el jefe de emisión ordenó la salida inmediata de todas las personas del edificio.

Reacciones institucionales en la capital

La Alcaldía de Bogotá, bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán, activó los mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El CTI compartió información de seguridad con los medios de comunicación y con el Gobierno Distrital. Ante esta situación, Galán solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para que los organismos de inteligencia y seguridad analizaran la información. La Policía Metropolitana de Bogotá también adoptó medidas preventivas relacionadas con la alerta para garantizar la estabilidad en la ciudad.

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Posiciones de otros líderes locales

Desde Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez manifestó su solidaridad con los periodistas, trabajadores y familiares de Caracol Televisión y Caracol Radio. Gutiérrez utilizó su cuenta en X para expresar que la gente no puede vivir con miedo y pidió enfrentar a los grupos terroristas con determinación. El mandatario capitalino cuestionó la política de Paz Total del gobierno anterior, afirmando que durante los cuatro años de dicha administración, los grupos armados ilegales crecieron un 90%. Especificó que pasaron de 15.000 a casi 29.000 integrantes durante ese periodo, lo cual describe como un crecimiento alarmante de la ilegalidad.

Legislación y respuesta del ELN

Federico Gutiérrez también elogió la Ley de Sometimiento a la Justicia sancionada por el presidente Abelardo de la Espriella. Gutiérrez afirmó que esta nueva normativa pone fin a la impunidad y al reconocimiento político para los criminales, declarando que en Colombia los que deben sentir miedo son los criminales y no los ciudadanos. Por su parte, Caracol Radio confirmó en la noche del 7 de noviembre que recibió información sobre el riesgo de un posible atentado. La cadena radial activó protocolos de seguridad para proteger a su personal y sus instalaciones en coordinación con las autoridades, subrayando que proteger a quienes informan es defender la democracia.