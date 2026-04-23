Gobierno reglamenta el traslado de fondos de pensiones a Colpensiones

El Decreto 0415 de 2026 establece los términos para la transferencia de ahorros de las AFP a Colpensiones para afiliados que cambiaron de régimen bajo la Ley 2381 de 2024, generando debate sobre su impacto en la sostenibilidad del sistema pensional.

El Gobierno nacional ha implementado una medida trascendental dentro de la reforma pensional , concretamente a través del Decreto 0415 de 2026. Este decreto reglamenta el traslado de los fondos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones ( AFP ) a Colpensiones , beneficiando a aquellos afiliados que optaron por cambiar de régimen gracias a la Ley 2381 de 2024, la cual abrió una ventana de oportunidad para esta transición.

La normativa establece que las AFP deben transferir la totalidad de los ahorros individuales de los afiliados que han migrado al Régimen de Prima Media, incluyendo todos los rendimientos financieros que estos ahorros hayan generado a lo largo del tiempo. Esta transferencia no es simplemente un movimiento de dinero; representa un cambio fundamental en la filosofía del sistema pensional, pasando de un modelo basado en el ahorro individual y la capitalización a un esquema de reparto, donde los recursos se integran en un fondo común gestionado por el Estado.

Las estimaciones de Asofondos sugieren que aproximadamente 120.000 personas ya han realizado este traslado, lo que implica una movilización de recursos cercana a los 25.000 billones de pesos, una cifra considerable que subraya la magnitud de esta reforma. El decreto especifica plazos concretos para la realización de estas transferencias, buscando asegurar una transición ordenada y eficiente. El Gobierno justifica esta medida argumentando la necesidad de corregir un desequilibrio financiero existente.

Señala que Colpensiones actualmente está pagando pensiones a afiliados cuyos recursos permanecen depositados en las AFP, lo que genera una situación insostenible a largo plazo. Además, el Gobierno enfatiza que, una vez que un afiliado realiza el traslado al Régimen de Prima Media, todos los riesgos asociados a la pensión – incluyendo los riesgos de vejez, invalidez y sobrevivencia – pasan a ser responsabilidad del sistema público.

Por lo tanto, considera lógico que los recursos financieros también acompañen este cambio de régimen. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de críticas por parte de Asofondos, que argumenta que el flujo financiero actual no evidencia un desequilibrio inmediato que justifique la magnitud de la transferencia.

Según los datos proporcionados por Asofondos, Colpensiones recibe aproximadamente 686.000 millones de pesos en cotizaciones mensuales, mientras que desembolsa alrededor de 443.000 millones en el pago de mesadas, lo que sugiere un superávit en el sistema. A pesar de estas cifras, más de 119.000 afiliados ya han completado el traslado de régimen, y al menos 22.472 de ellos ya están recibiendo su pensión a través del sistema público.

El impacto potencial de esta medida en la sostenibilidad del nuevo modelo pensional es un tema de debate intenso. El centro de estudios Anif ha advertido que el traslado masivo de recursos podría afectar negativamente la capacidad de ahorro y capitalización del sistema en sus etapas iniciales. Una menor capacidad de ahorro podría traducirse en una menor acumulación de capital a largo plazo, lo que podría poner en riesgo la viabilidad del sistema en el futuro.

Además, el debate también tiene implicaciones fiscales significativas. Algunos analistas sugieren que el traslado de fondos podría proporcionar al Gobierno un alivio temporal a las presiones presupuestarias, al permitirle utilizar estos recursos para cubrir obligaciones inmediatas del sistema público.

No obstante, advierten que este alivio sería efímero, ya que la reducción del ahorro podría afectar la capacidad del sistema para financiar pensiones futuras, lo que eventualmente podría requerir el aumento de impuestos, la reducción del gasto público o un incremento del endeudamiento. Es importante destacar que la Ley 2381 de 2024 se encuentra actualmente bajo revisión por la Corte Constitucional, con una suspensión parcial de su aplicación, aunque el artículo que permite los traslados sigue vigente.

En este contexto de incertidumbre, la implementación del Decreto 0415 de 2026 intensifica el debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad fiscal, el fomento del ahorro pensional y la protección de los derechos de los afiliados en el nuevo sistema





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