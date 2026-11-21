El gobierno nacional retiró un polémico proyecto de ley que buscaba permitir el uso de puyas y banderillas, aclarando que no hay intención de revivir la tauromaquia en Colombia.

El Gobierno nacional retiró un polémico borrador de decreto que buscaba modificar las reglas de los espectáculos taurinos en Colombia. Esta decisión se tomó inmediatamente después de las intensas críticas de organizaciones defensoras de los animales. El documento pretendía permitir nuevamente el uso de elementos como puyas, banderillas y estoques durante las corridas.

Razones del retiro del proyecto normativo

La Presidencia de la República aclaró que el documento no respondía a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella. Señaló que la publicación se realizó antes de completar las revisiones necesarias por parte de las instituciones competentes. La Casa de Nariño explicó que el borrador fue retirado de la plataforma de comentarios por haber sido publicado de manera prematura. Esta falta de coordinaciones institucionales fue la razón principal para suspender su trámite legal.

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Posición oficial sobre el bienestar animal

Tras el retiro del borrador, el Ejecutivo aseguró que mantiene su compromiso absoluto con la protección y el bienestar animal. Desde la Presidencia se señaló que las actuaciones del Gobierno estarán orientadas a promover una cultura de respeto hacia los animales. La institución enfatizó que se busca prevenir las prácticas que les ocasionen maltrato o sufrimiento innecesario a los seres vivos.

En su pronunciamiento, la Casa de Nariño fue enfática al afirmar que no existe una decisión del jefe de Estado para permitir nuevamente las corridas de toros. La institución reiteró que no hay ninguna directriz presidencial encaminada a revivir esta tradición. El objetivo sigue siendo el fortalecimiento de la protección animal en todo el territorio colombiano.

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Detalles del decreto y cambios propuestos

El borrador retirado buscaba modificar las disposiciones establecidas en el Decreto 0703. Esta norma regula aspectos relacionados con la realización de espectáculos taurinos en el país. Entre las condiciones contempladas en esa normativa se encuentra la obligación de demostrar que los eventos cuentan con una tradición histórica reconocida.

La regulación actual establece restricciones estrictas sobre el uso de elementos como puyas, banderillas y estoques. Estos instrumentos son utilizados tradicionalmente durante las corridas de toros y generan controversia. Además, la normativa contempla la prohibición de participación de menores de 18 años en estos espectáculos, una medida que también fue objeto de debate en la propuesta modificada.

Rechazo de organizaciones animalistas

La plataforma ALTO, reconocida por su activismo en defensa de los derechos de los animales, cuestionó firmemente el documento. La organización consideró que los cambios propuestos constituían un grave retroceso frente a las medidas adoptadas en Colombia. Advirtieron que la iniciativa desconoce los avances normativos alcanzados para poner fin a las prácticas de violencia asociadas a la tauromaquia.

ALTO también cuestionó que se plantearan modificaciones a las reglas después de los avances legislativos en materia de protección animal. Señalaron que el gobierno pretende modificar el marco normativo para permitir nuevamente la realización de corridas. Esto ocurre en un momento en que la sociedad colombiana ha avanzado hacia una relación de mayor respeto y protección frente a los animales.

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Vigencia de la Ley No Más Olé

En medio de la controversia, la plataforma ALTO recordó la vigencia de la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé. Esta legislación fue sancionada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. La norma estableció la prohibición progresiva de las corridas de toros y otros espectáculos taurinos en el territorio colombiano.

La organización invocó esta normativa vigente para cuestionar la propuesta de modificar las restricciones sobre el uso de instrumentos. El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que el borrador retirado no continuará su trámite. La propuesta quedó sin avanzar, manteniéndose el debate sobre la protección animal y la regulación de las actividades taurinas en el país.