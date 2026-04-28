Gobierno revoca licencias a EPS con peor desempeño, incluyendo Coosalud, por desvío de recursos y fallas administrativas

El presidente Gustavo Petro ordenó la revocación de licencias a 22 EPS, destacando a Coosalud por desvío de recursos y fallas financieras. La medida se basa en el Decreto 780 de 2016 y busca garantizar la continuidad de la atención en salud para los afiliados afectados.

El presidente Gustavo Petro ha tomado una medida drástica contra las Empresas Promotoras de Salud ( EPS ) con el peor desempeño en el país, ordenando a la Superintendencia Nacional de Salud revocar sus licencias de operación.

Esta decisión se fundamenta en el Decreto 780 de 2016, que establece las causales para la revocación de autorizaciones por incumplimientos reiterados en aspectos técnicos, financieros o administrativos, así como por el uso indebido de recursos públicos. Entre las EPS más afectadas se encuentra Coosalud, señalada por el mandatario como la peor en términos financieros, con un desvío de más de 221.000 millones de pesos en recursos destinados a la atención en salud.

Petro criticó duramente un fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar, que suspendió la intervención gubernamental en Coosalud y ordenó su devolución a sus anteriores directivos, calificando la decisión judicial de aberración y acusando a los magistrados de proteger intereses corruptos. Según el presidente, la junta directiva de Coosalud está vinculada a figuras políticas influyentes que han impedido investigaciones por parte de la Fiscalía, mencionando específicamente a Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos, entre otros.

La medida afectará a 22 EPS, incluyendo aquellas con mayor número de quejas registradas ante la Supersalud, según una lista publicada por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Las sanciones implicarán la pérdida total de capacidad operativa para las EPS afectadas, lo que significa que no podrán administrar recursos públicos ni ofrecer el Plan de Beneficios en Salud, obligando a trasladar a sus afiliados a otras entidades para garantizar la continuidad de la atención.

Petro advirtió que habrá intentos de revertir estas decisiones en los tribunales, pero insistió en que la orden es firme y la Superintendencia no tiene margen para ignorarla. La situación ha generado un intenso debate sobre la transparencia y eficiencia del sistema de salud en Colombia, con el gobierno insistiendo en la necesidad de depurar las EPS que incumplen sus obligaciones y ponen en riesgo el derecho a la salud de los ciudadanos





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