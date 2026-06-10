Gobierno sacaría al general Erick Rodríguez de las FF.MM. por hablar de carnetización de grupos ilegales al electorado

La salida del general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, se produjo días después de que hiciera públicas alertas sobre el control ejercido por las disidencias de las Farc en regiones del país. El Gobierno sostiene que la decisión responde a necesidades del servicio y no a sus denuncias.

La salida del general Erick Rodríguez , hasta ahora subjefe de Operaciones Conjuntas del Comando General de las Fuerzas Militares, se produjo días después de que hiciera públicas alertas sobre el control ejercido por las disidencias de las Farc en regiones del país.

El Gobierno sostiene que la decisión responde a necesidades del servicio y no a sus denuncias. La decisión quedó formalizada con una orden firmada por el presidente Gustavo Petro, según informes de Caracol Radio. Con ella terminó la carrera militar del general Erick Rodríguez, uno de los oficiales de mayor trayectoria dentro de las Fuerzas Militares. Su retiro ocurre en medio de la controversia generada por recientes advertencias sobre la situación de orden público en varias zonas rurales del país.

Antes de ser notificado de su salida, Rodríguez había expuesto información de inteligencia relacionada con presiones ejercidas por estructuras armadas ilegales sobre comunidades de departamentos como Caquetá





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