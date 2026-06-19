Gobierno solicita activar ruta para implementar Jurisdicción Agraria y Rural antes de 2027

Los ministerios de Justicia y Agricultura enviaron una comunicación al Consejo Superior de la Judicatura urgiendo la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. Argumentan que ya existe un marco jurídico suficiente y que su implementación es un mandato constitucional que respalda la Corte Constitucional. Solicitan una ruta transitoria para garantizar su operación antes de 2027, pese a la falta de reglamentación integral por parte del Congreso.

Los ministerios de Justicia y Agricultura solicitaron activar una ruta institucional para poner en marcha la Jurisdicción Agraria y Rural antes de 2027. Argumentan que ya existe un marco constitucional, legal y jurisprudencial suficiente.

La comunicación, dirigida a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, y a su vicepresidenta, Claudia Expósito Vélez, sostiene que la creación de esta jurisdicción es un avance clave para el acceso a la justicia en zonas rurales. Según el Gobierno, su implementación cumple compromisos del Acuerdo Final de Paz. El Acto Legislativo 03 de 2023 creó formalmente la Jurisdicción Agraria y Rural.

Los ministros Martha Viviana Carvajalino Villegas y Jorge Iván Cuervo Restrepo afirman que la nueva jurisdicción tiene bases jurídicas sólidas y que no hay justificación para aplazarla. La Corte Constitucional ha respaldado esta figura en sentencias como C-073 de 2018, C-340 de 2025 y C-099 de 2026, ordenando a las ramas del poder público adelantar las actuaciones necesarias para su implementación.

El Gobierno recuerda que el Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de crear los tribunales y juzgados agrarios, plazo que venció el 24 de diciembre de 2023. La Ley 2570 de 2026 estableció que el concurso de méritos para seleccionar funcionarios debe convocarse within six meses de su promulgación. Aunque reconoce que el Congreso no ha culminado la reglamentación integral, el Gobierno considera que la falta de una ley específica no elimina las obligaciones constitucionales existentes.

El marco normativo incluye la Ley 160 de 1994, Ley 6 de 1975, Ley 1561 de 2012, Decreto Ley 902 de 2017, Código General del Proceso y Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esta normativa permite identificar asuntos agrarios y asignar competencias. El Gobierno advierte que los retrasos afectan derechos fundamentales de poblaciones rurales, como el acceso a la justicia, el derecho al juez natural y las garantías procesales de campesinos y comunidades étnicas.

Solicitó al Consejo Superior de la Judicatura definir una ruta transitoria para que la jurisdicción comience a operar antes de 2027, evaluar la expedición de acuerdos y lineamientos administrativos, y establecer criterios para el traslado de procesos y definición de competencias. Los ministerios ofrecieron acompañamiento técnico y señalaron que la consolidación de la Jurisdicción Agraria y Rural es un mandato de obligatorio cumplimiento. Diana K. Rodríguez T





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