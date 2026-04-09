Gobierno suspende diálogos de paz urbana tras parranda vallenata en cárcel de Itagüí

El Gobierno Nacional suspende los diálogos de paz urbana en Itagüí tras la revelación de una parranda vallenata en la cárcel de La Paz, involucrando al artista Nelson Velásquez. Se investiga la participación de funcionarios y se suspenden temporalmente las conversaciones hasta esclarecer responsabilidades.

Después de que en los últimos días, desde la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, los miembros de la mesa de paz urbana , tanto convictos como la delegación del Gobierno Nacional, anunciaran avances en la conformación de un acuerdo condicionado de paz en el Valle de Aburrá, este jueves 9 de abril, el Gobierno Nacional anunció la suspensión de los diálogos en el marco del espacio sociojurídico.

La decisión se deriva de la revelación de la realización de una parranda vallenata al interior de la cárcel el miércoles, protagonizada por el artista Nelson Velásquez. Tras la revelación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) anunció la apertura de una investigación formal sobre el episodio, además de la suspensión temporal de siete funcionarios presuntamente implicados en el ingreso del artista a la prisión. Del mismo modo, la dirección nacional de la entidad anunció la remoción temporal del director del penal. El Inpec emitió un comunicado asegurando que la rumba no fue aprobada ni autorizada por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto.\Pasado el mediodía del jueves, el Gobierno Nacional anunció otra consecuencia de la realización de la parranda. A través de un comunicado, la delegación estatal anunció la suspensión de las conversaciones de la mesa de paz urbana hasta que se aclaren las responsabilidades de los hechos ocurridos en el penal. El comunicado destaca que el Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) busca la construcción de Paz Urbana, el desescalamiento de la violencia, la territorialización de la Paz y la transición de los miembros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto - EAOCAI al Estado Social de Derecho. El comunicado expresa un rechazo contundente y categórico a lo ocurrido, suspendiendo la agenda de interlocución con los voceros de las Estructuras hasta que se establezca su responsabilidad en los hechos. El gobierno respalda las medidas adoptadas por la Alta Dirección del Inpec, demostrando un compromiso con la transparencia y la investigación.\Este incidente pone de manifiesto la complejidad de los procesos de diálogo y construcción de paz, especialmente cuando se desarrollan en entornos como las cárceles. La celebración de eventos no autorizados, como la parranda vallenata, socava la confianza y puede poner en peligro los esfuerzos de negociación. La suspensión de los diálogos refleja la importancia de mantener la integridad y la credibilidad en el proceso, asegurando que se cumplan las condiciones establecidas para la construcción de la paz. La investigación en curso y las medidas tomadas por el gobierno demuestran la voluntad de abordar la situación con rigor y transparencia, buscando la verdad y la justicia. El futuro de las conversaciones de paz urbana dependerá en gran medida de la claridad que se logre sobre lo sucedido y la determinación de las partes involucradas para cumplir con los compromisos asumidos. Se espera que las investigaciones determinen si la parranda vallenata fue un simple error o si hubo intención de boicotear el proceso de paz. La reacción del gobierno y del Inpec muestra la importancia de la legalidad y la transparencia en el proceso de paz, y cómo estos dos elementos son cruciales para el éxito del diálogo





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