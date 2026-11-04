Gobierno termina contrato con Fiduprevisora por crisis del Fomag

El Gobierno colombiano rescinde el contrato con Fiduprevisora tras 36 años por una deuda de $3,1 billones y graves fallas en la salud de los docentes del Fomag.

El Gobierno colombiano, liderado por Abelardo de la Espriella, ha confirmado oficialmente la terminación del contrato de fiducia con Fiduprevisora S. A., entidad que administró los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( Fomag) durante 36 años. Esta decisión histórica responde a una revisión integral que evidenció problemas estructurales críticos en la prestación de servicios de salud y en el reconocimiento de prestaciones económicas para los docentes y sus familias. La medida busca corregir las adversidades identificadas y proteger los derechos fundamentales del magisterio colombiano tras décadas de operatividad cuestionada.

La crisis financiera de $3,1 billones

El hallazgo más determinante en este proceso fue la identificación de un patrimonio negativo estimado en $3,1 billones de pesos colombianos al junio de 2026, según el análisis financiero realizado. Este déficit monumental obligó al Ministerio de Educación a solicitar una auditoría forense exhaustiva para determinar la administración de recursos y buscar indicios de irregularidades o hechos de corrupción durante la vigencia contractual. Los resultados preliminares de esta investigación han sido trasladados a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía para que adelanten las investigaciones legales correspondientes con el debido proceso.

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Revisión legal de 43 otrosíes y tutelas

Para sustentar esta determinación, la cartera de Educación examinó en detalle el contrato original y los 43 otrosíes suscritos a lo largo de los 36 años de vigencia del acuerdo. El análisis técnico incluyó el marco normativo, pronunciamientos del Consejo de Estado, decisiones judiciales y tutelas presentadas por afiliados que reclamaban sus derechos. Además, se conformaron tres mesas técnicas especializadas en salud, finanzas y tecnología, complementadas con informes de supervisión y escuchas a representantes de Fecode y funcionarios del fondo.

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Garantía de servicios durante la transición

La ministra Ilva Myriam Hoyos ha asegurado que la no renovación del Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990 no implicará la suspensión de la atención médica ni afectará los derechos económicos de los afiliados. El Gobierno estableció un periodo de transición inicial de un año, prorrogable por otro, durante el cual Fiduprevisora debe mantener la atención en salud y los trámites de pensiones. Desde el primero de noviembre, el Ministerio indicó que el 100 % de las oficinas del Fomag permanecen operativas y se está revisando la calidad de los prestadores de salud.

Selección del nuevo administrador fiduciario

Paralelamente, el Ministerio de Educación ha comenzado a estructurar los estudios previos necesarios para convocar una licitación pública que seleccione al nuevo administrador bajo principios de transparencia y objetividad. Se han solicitado recursos adicionales al Ministerio de Hacienda para respaldar el sistema y se está coordinando con instituciones prestadoras de servicios de salud. Este nuevo ciclo busca superar las dificultades identificadas y recuperar la confianza de los maestros en el sistema de seguridad social tras el cambio de modelo implementado en mayo de 2024.