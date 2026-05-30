Gobierno y CNEB acuerdan garantías electorales a dos días de las presidenciales

El negociador del Gobierno, Armando Novoa, confirmó que la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se comprometió a respetar la jornada electoral, no interferir en el preconteo ni en el escrutinio, y a abstenerse de acciones que afecten el proceso comicial previsto para el 30 y 31 de mayo, lo que calificó como un paso hacia el desescalamiento de violencias.

A menos de 48 horas de la celebración de las elecciones presidenciales , el jefe negociador del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ( CNEB ), Armando Novoa , anunció que este grupo armado ilegal ha confirmado su compromiso de respetar la jornada electoral y abstenerse de realizar cualquier acción que pueda afectar el desarrollo normal del proceso.

Durante una declaración pública, Novoa reiteró la vigencia del acuerdo de garantías electorales previamente suscrito, en el cual la CNEB se compromete expresamente a no interferir ni por acción ni por omisión en los comicios programados para los días 30 y 31 de mayo. Subrayó que este compromiso incluye el respeto a la libre decisión de las comunidades en los territorios donde el grupo mantiene presencia, garantizando que la población pueda ejercer su derecho al voto sin presiones o coacciones.

Asimismo, especificó que la organización se ha obligado a no llevar a cabo acciones que pongan en riesgo la jornada electoral, así como a no interferir en las etapas de preconteo y escrutinio, respetando así la voluntad popular y las manifestaciones democráticas de las comunidades en sus zonas de influencia. Novoa calificó el resultado de las conversaciones como "un balance satisfactorio" y lo consideró "un paso más en el camino de encontrar una ruta para el desescalamiento de las violencias en el sur del país".

Este acuerdo representa un esfuerzo crucial para garantizar la transparencia y seguridad de un proceso electoral que enfrenta desafíos significativos en regiones con presencia de actores armados, y busca fortalecer la confianza ciudadana en un contexto de polarización política y tensiones sociales





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