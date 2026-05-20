Gobierno y generadores advierten por sequía y esperan medidas del Ejecutivo

Los generadores hidráulicos y térmicos advierten de la amenaza de racionamiento durante la llegada de El Niño y sugieren medidas para evitar un apagón durante el fenómeno climático.

Ante la llegada de El Niño se intensifican alertas en el sector. El Gobierno y generadores hidráulicos y térmicos proponen medidas para evitar un racionamiento durante el fenómeno climático.

XM, operador del mercado, espera que desde el Gobierno no se intervengan los precios de la energía, que subirán por el alto costo del gas importado. Para garantizar el funcionamiento de las plantas, se busca gas disponible en el mercado y las acciones se centran en priorizar el suministro de gas para las plantas térmicas durante los periodos de mantenimiento, especialmente en escenarios de escasez asociados al fenómeno de El Niño.

Además, se mantiene un monitoreo técnico permanente del nivel de agua en los embalses, clave para la generación de energía





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