El Real Madrid se encuentra en una situación crucial, con dos fechas por disputar y con el objetivo de salvar la categoría o ascender a la Liga Europa. El entrenador, Florentino, tranquiliza al plantel y muestra su deseo de entrenar hasta 2028. En la conferencia de prensa, el técnico alemán confirmó la renovación del entrenador hasta 2028 y descartó utilizar una alineación completamente formada por jugadores juveniles. El partido en Mendizorroza promete emociones y una prueba importantísima para un conjunto local que lucha por salvar la categoría en el fútbol español.

El torneo no se ha concluido y aún quedan equipos con mucho en juego, especialmente el que recibirá a los culés en la fecha 36 y sueña con quedarse con los tres puntos para escapar de la zona de descenso.

"Quienes jugaron el Clásico el fin de semana podrán recuperarse y otros futbolistas relegados sumarán minutos en el cierre del campeonato". El choque en Mendizorroza promete intensidad y una prueba importante para un conjunto local que todavía pelea por salvar la categoría. El entrenador madrileño mostró tranquilidad y comentó que la molestia sufrida frente al Elche "no parece grave", por lo que esperan contar con él para enfrentar al Elche.

Además, confirmó que renovará su vínculo con el club hasta 2028 y descartó utilizar una alineación completamente formada por jugadores de La Masia. El liderazgo dentro del vestuario y la evolución futbolística de Alejandro Balde fueron otros de los temas abordados en la conferencia de prensa





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