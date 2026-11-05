Goldman Sachs advierte riesgos en el programa fiscal de Abelardo de la Espriella

Goldman Sachs proyecta que el déficit primario en Colombia será mayor a lo esperado, debido a riesgos legislativos y la falta de definición del 25% restante del paquete fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El banco de inversiones Goldman Sachs emitió un análisis detallado sobre el ambicioso plan de consolidación fiscal liderado por el Gobierno de Colombia, encabezado por el Presidente Abelardo de la Espriella. La institución financiera destaca que, aunque la estrategia contiene elementos positivos, enfrenta desafíos políticos y económicos significativos que podrían limitar su efectividad. El informe, revelado inicialmente por Bloomberg Línea, señala que la ejecución exitosa del programa depende crucialmente de la aprobación legislativa y de la implementación efectiva de las medidas propuestas.

Proyecciones vs Objetivos Oficiales De Déficit

Goldman Sachs estima que el déficit primario en Colombia se ubicará en un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027 y en un 1,2% para 2028. Estas proyecciones superan considerablemente los objetivos oficiales planteados por la administración de Abelardo de la Espriella, los cuales contemplan reducir el déficit primario a un 2,1% del PIB en 2027 y a tan solo un 0,3% en 2028. Esta discrepancia evidencia la brecha entre las expectativas gubernamentales y el pronóstico de los analistas del banco.

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La diferencia numérica indica que el ajuste fiscal podría tener un efecto menor al previsto inicialmente. Aunque el Gobierno plantea una reducción considerable de sus necesidades de financiamiento, la magnitud del ajuste y las dificultades para conseguir respaldo legislativo completo generan dudas sobre la capacidad del Estado para cumplir el cronograma establecido. El banco advierte que existen riesgos importantes que amenazan el cumplimiento de estas metas fiscales ambiciosas.

Riesgos Legislativos Y Definiciones Pendientes

Una de las principales advertencias de Goldman Sachs se centra en el trámite legislativo en el Congreso de la República. El análisis sugiere que el Congreso podría aprobar una versión menos exigente del paquete de ajuste, lo que podría extenderse hasta 2027. En este escenario, el programa perdería parte de su alcance original y las metas fiscales tendrían que ajustarse a una ejecución menos ambiciosa, generando incertidumbre sobre la viabilidad del plan original.

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Además, el proyecto presentado ante el Congreso contempla únicamente el 75% del programa de ajuste fiscal total. El 25% restante depende de decisiones que todavía no están completamente definidas y que se implementarían mediante decretos ejecutivos y disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, previsto para comienzos de 2027. Esta distribución introduce incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar integralmente el programa sin retrasos o cambios sustanciales.

Ahorros Reales Y Presiones Estructurales

Goldman Sachs también advierte que los ahorros efectivos del gasto público podrían ser inferiores a las cifras agregadas que sugiere el Gobierno. Esto se explica porque una parte de la reducción anunciada depende de reasignaciones de impuestos y modificaciones en las exenciones laborales, que no necesariamente representan recortes directos del gasto estatal. Por tanto, el impacto en las finanzas públicas podría ser más limitado de lo anunciado por Abelardo de la Espriella.

El análisis señala que la propuesta no resuelve algunas de las presiones estructurales que afectan las finanzas públicas colombianas, como el sistema de transferencias. La modificación de este sistema exigiría un trámite constitucional complejo y políticamente difícil, lo que limita el alcance del programa actual. Para Goldman Sachs, una consolidación fiscal sostenible requiere atender no solo los ingresos y gastos de corto plazo, sino también las obligaciones que condicionan el presupuesto durante varios años.

Impacto Tributario Y Comportamiento Económico

El componente tributario es uno de los pilares fundamentales del programa de consolidación fiscal propuesto. La estrategia contempla cambios en el Impuesto sobre las Ventas (IVA), el impuesto de renta de las personas naturales, la tributación empresarial y los gravámenes al tabaco y al alcohol. Una de las medidas centrales es establecer una tarifa general del IVA del 19% para la mayoría de los productos y servicios que anteriormente estaban excluidos del impuesto.

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Goldman Sachs considera necesario evaluar no solo cuánto dinero espera recaudar el Gobierno, sino también cómo responderán los hogares y las empresas ante estas nuevas tarifas y cambios en las exenciones. Los cambios tributarios planteados podrían tener efectos complejos sobre el comportamiento de los agentes económicos y sobre el equilibrio general de la economía. El banco valora que Abelardo de la Espriella no base su estrategia exclusivamente en expectativas de mayor crecimiento económico, sino que incluya medidas razonables para incrementar el recaudo tributario, aunque persisten los riesgos de implementación.