Kerwin Vargas anotó para Athletico Paranaense y Jorge Carrascal empató con Flamengo en el Maracaná, destacando el impacto de los jugadores colombianos en la liga brasileña.

Los futbolistas colombianos Kerwin Vargas y Jorge Carrascal destacaron con goles en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante la jornada del miércoles en el torneo de primera división brasileña. Ambos jugadores demostraron su efectividad en el terreno de juego ante el público local, contribuyendo al rendimiento de sus respectivos clubes en lo que se perfilan como uno de los últimos duelos importantes del Brasileirao.

Gol de Kerwin Vargas al Flamengo

El delantero bogotano Kerwin Vargas, quien representa al Athletico Paranaense, marcó un gol de gran impacto físico y técnica superior contra el Flamengo. Con apenas 24 años de edad, Vargas recuperó el balón en la mitad del campo, aprovechando que el portero argentino Agustín Rossi se había adelantado fuera de su arco para intentar interceptar la jugada.

Also read Así será el homenaje a Mario Vargas Llosa en la Biblioteca Virgilio Barco

El jugador tomó la decisión de lanzar el esférico con fuerza, generando una parábola perfecta a gran velocidad. Rossi corrió hacia atrás para intentar detenerlo, pero no pudo alcanzarlo, permitiendo que la pelota entrara en la malla. Este resultado constituyó el primer gol anotado por su equipo en dicho encuentro, lo cual激发了 la euforia del jugador en el estadio.

Vargas, cuyo valor de mercado se sitúa en 3.5 millones de euros, celebra su tercer gol con la camiseta del Paranense desde que llegó procedente del Charlotte de Estados Unidos. Su participación con el club ha sido constante, acumulando un total de 12 partidos disputados desde su incorporación en julio pasado. La mayoría de estas apariciones, diez en total, han sido en competiciones de liga, mientras que dos corresponden a la Copa de Brasil.

Advertisement

Equilibrio y rendimiento de Jorge Carrascal

Simultáneamente, el centrocampista cartagenero Jorge Carrascal, habitual en la Selección Colombia de mayores, marcó un gol crucial para su club, el Flamengo. Carrascal anotó en el minuto 17 del primer tiempo, logrando el empate parcial en un partido que el Flamengo terminó remontando y ganando con un marcador final de 2-1.

Esta anotación representa el noveno gol de Carrascal en lo que va del año 2026. El mediocampista ofensivo ha acumulado un historial impresionante con el club carioca, disputando 49 encuentros oficiales. Su contribución no se limita solo a la anotación, ya que también ha registrado 12 asistencias en estas apariciones.

Estas cifras lo posicionan como uno de los jugadores de origen criollo con mejor rendimiento registrado en el fútbol brasileño actualmente. La combinación de goles y asistencias demuestra su versatilidad y capacidad para influir directamente en el resultado de los partidos a nivel ofensivo.

Contexto de los jugadores colombianos en Brasil

La actuación de Vargas y Carrascal se enmarca en la presencia significativa de futbolistas nacionales en la liga brasileña. Kerwin Vargas figura como uno de los 8 jugadores criollos que componen la plantilla del Athletico Paranaense, evidenciando la estrategia del club en incorporar talento extranjero de la región.

Advertisement

Ambos jugadores mantienen contratos activos y con un largo horizonte en sus respectivos equipos. Vargas tiene su vinculación con el Paranense hasta el 30 de junio del año 2030, lo que asegura su permanencia en el mercado brasileño por muchos años más. Estas estadísticas reflejan la solidez de su integración y el valor deportivo que aportan a sus clubes de manera consistente.