Golpe a Disidencias de las FARC en Norte de Santander: Capturan a Cuatro Presuntos Integrantes y un Menor

Una operación conjunta entre la Policía y el Ejército capturó a cuatro presuntos miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC y un menor en El Zulia, Norte de Santander. Buscaban expandir su presencia armada y controlar territorios.

Una significativa operación conjunta, orquestada por las fuerzas combinadas de la Policía Nacional y el Ejército Colombiano, culminó con la captura de cuatro individuos presuntamente vinculados a las disidencias del Frente 33 de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC , específicamente al ala conocida como ‘Calarcá’.

Adicionalmente, durante el operativo, se aprehendió a un menor de edad en el municipio de El Zulia, ubicado en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades competentes han manifestado que este grupo criminal tenía como objetivo primordial la expansión de su influencia armada en esta zona estratégica, crucial para el control territorial y el desarrollo de actividades ilícitas.

La operación, denominada ‘Armagedón’, fue el resultado de un exhaustivo trabajo de inteligencia y una rigurosa investigación criminal, que permitió a las fuerzas de seguridad identificar y neutralizar esta amenaza. Las investigaciones preliminares sugieren que los individuos capturados son responsables de una serie de actos violentos perpetrados en El Zulia y municipios aledaños, generando un clima de inseguridad y temor entre la población civil.

Se les atribuye la autoría de al menos diez homicidios ocurridos en la región, incluyendo una masacre que conmocionó a la comunidad de El Zulia. Además, se encuentran bajo investigación por presuntas acciones de intimidación dirigidas a la población local, a través de la distribución de panfletos amenazantes y la realización de grafitis con mensajes intimidatorios.

La información recabada por las autoridades indica que esta comisión fue enviada por el Bloque Magdalena Medio, operando bajo las órdenes directas de un individuo identificado con el alias “Richar Suárez”, quien es señalado por la Policía como el cabecilla financiero de la organización criminal. Su misión principal consistía en tomar el control ilegal del territorio, consolidar y fortalecer las economías ilícitas, y avanzar hacia la zona fronteriza con Venezuela, buscando establecer nuevas rutas de tráfico y consolidar su poderío en la región.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se produjo en un momento crítico, ya que los integrantes del grupo planeaban interceptar vehículos cisterna con el propósito de robar combustible, extorsionar a los conductores y, en caso de resistencia, incinerar los automotores. Estas acciones, de haberse concretado, habrían tenido un impacto devastador en la movilidad, la seguridad vial y las actividades económicas de la zona, afectando gravemente a la población local y obstaculizando el desarrollo de la región.

Durante la intervención, las autoridades lograron incautar un arsenal significativo, que incluía seis armas largas, entre ellas un fusil de asalto AK-47, una pistola, una gran cantidad de munición, proveedores, chalecos balísticos, material de intendencia, elementos alusivos a las FARC y una motocicleta utilizada para la comisión de delitos. El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, destacó la importancia de este resultado operativo, afirmando que permitió neutralizar una amenaza latente en la región y proteger la vida de los ciudadanos.

“Salvamos vidas y cerramos el paso a quienes pretendían sembrar terror”, enfatizó el oficial en el comunicado oficial emitido por la institución. Las autoridades sostienen que este golpe asestado al Frente 33 reduce significativamente sus capacidades criminales, logísticas y financieras, debilitando su estructura y su capacidad para operar en Norte de Santander y en los corredores cercanos a la frontera con Venezuela.

La Policía Nacional ha anunciado que continuará implementando operaciones ofensivas contra las organizaciones armadas ilegales que operan en el departamento, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de la población civil. Se espera que esta estrategia contribuya a la consolidación de la paz y la estabilidad en la región, permitiendo el desarrollo de actividades económicas y sociales en un ambiente de seguridad y confianza.

La investigación continúa en curso para identificar a otros posibles implicados en las actividades criminales del Frente 33 y llevarlos ante la justicia. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir la criminalidad en todas sus formas y de proteger a los ciudadanos de las amenazas que puedan afectar su seguridad y su integridad





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