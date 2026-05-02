Golpe a la criminalidad en Bogotá: Incautación de drogas, captura de delincuentes y hallazgo de autopartes robadas

Operativos policiales en Bogotá resultaron en la incautación de más de 6.000 dosis de estupefacientes, la captura de 10 personas y el descubrimiento de una bodega con autopartes robadas, incluyendo las de un BMW desguazado.

La Policía Metropolitana de Bogotá llevó a cabo una serie de operativos contundentes el pasado 1 de mayo de 2026, resultando en la incautación de más de 6.000 dosis de diversas sustancias estupefacientes, la captura de diez individuos involucrados en actividades ilícitas y el descubrimiento de una bodega repleta de autopartes robadas .

Los procedimientos, ejecutados simultáneamente en las localidades de Puente Aranda y Los Mártires, específicamente en los sectores de Cinco Huecos, La Leona y el Canal de la 6 con 30, fueron el resultado de un despliegue masivo de más de 500 uniformados pertenecientes a diferentes especialidades de la fuerza pública. Estos operativos se enmarcaron dentro de una estrategia integral de prevención y control, que incluyó registros exhaustivos a personas, verificación rigurosa de antecedentes y una inspección detallada de establecimientos comerciales e industriales.

La operación, que se desarrolló con precisión y coordinación, buscaba desarticular redes de narcotráfico y receptación de autopartes hurtadas que operaban en la capital colombiana. La efectividad de los operativos demuestra el compromiso de la Policía Metropolitana con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. El desmantelamiento de esta red criminal se produjo tras la captura de siete personas acusadas de tráfico de estupefacientes y dos más, una madre y su hijo, quienes enfrentan cargos por receptación.

En un inmueble allanado, las autoridades encontraron las partes desensambladas de un vehículo BMW, reportado como robado, junto con otros elementos con reporte de hurto. El secretario de Seguridad, César Restrepo, enfatizó la gravedad de la situación, señalando que la desintegración del vehículo robado tenía como objetivo la venta de sus componentes a compradores ilegales. Restrepo advirtió que aquellos que adquieren autopartes robadas se convierten en cómplices del delito de receptación, contribuyendo a la perpetuación de la criminalidad.

La incautación de estas autopartes representa un duro golpe para las bandas delictivas que se dedican al desguace y la comercialización ilegal de vehículos robados. Además de las sustancias estupefacientes y las autopartes, las autoridades confiscaron municiones de diferentes calibres y dos radios de telecomunicaciones, evidenciando la sofisticación de la organización criminal. La investigación continúa para determinar el alcance total de la red y identificar a otros posibles implicados.

La cantidad de estupefacientes incautados durante los operativos es alarmante, incluyendo 2.450 dosis de bazuco, 2.450 dosis de marihuana, 450 dosis de clorhidrato de cocaína y 80 dosis de base de coca. Estas cifras reflejan la magnitud del problema de las drogas en la ciudad y la necesidad de intensificar los esfuerzos para cortar el flujo de sustancias ilícitas que alimentan la criminalidad.

El secretario Restrepo subrayó la importancia de esta tarea, afirmando que la Policía Metropolitana realiza acciones diarias para retirar las drogas del mercado y desfinanciar a los grupos delictivos. Según Restrepo, el dinero proveniente del narcotráfico es utilizado para financiar otras actividades criminales, como el hurto y la extorsión. En la bodega intervenida, además de las autopartes robadas, se encontraron sillas, llantas, dos chasis y un motor, todos ellos con reporte de hurto.

Los capturados y los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el debido proceso legal. Este operativo exitoso es un claro mensaje a los delincuentes de que la Policía Metropolitana no tolerará la impunidad y continuará trabajando incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Bogotá





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