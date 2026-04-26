Golpe a la Falsedad Marcaria: Capturan a Dos y Recuperan 13 Motores Alterados en Bogotá

La Policía de Bogotá capturó a dos personas y recuperó trece motores de vehículos con sus números de chasis borrados en el barrio Alcázares, desarticulando una red de falsedad marcaria. Los motores, valuados en 250 millones de pesos, fueron hallados durante una inspección tras una alerta por un posible incendio.

La Policía Nacional en Bogotá ha asestado un duro golpe a las redes de criminalidad dedicadas al desmantelamiento y la re-identificación de vehículos robados, con la captura de dos individuos y la incautación de trece motores de automotores cuyas identificaciones, específicamente los números y series de chasis, habían sido deliberadamente borrados y alterados.

El operativo, ejecutado en el sector de Alcázares, dentro de la localidad de Barrios Unidos, se originó a partir de una alerta recibida en la central de radio de la Policía, que reportaba un posible incendio en un inmueble. La rápida reacción de los uniformados, al acudir al lugar y obtener la autorización necesaria de uno de los propietarios, permitió el acceso al sótano de la propiedad, donde se descubrió un depósito clandestino de autopartes.

La inspección inicial reveló la presencia de un motor con sus sistemas de identificación manipulados, lo que inmediatamente levantó sospechas y motivó una revisión más exhaustiva del lugar. Esta revisión detallada condujo al hallazgo de los trece motores, todos en condiciones similares, con sus números y series de chasis intencionalmente borrados, evidenciando una clara intención de ocultar su origen ilícito y facilitar su posterior utilización en la reconstrucción de vehículos robados.

El valor estimado de los motores incautados asciende a la considerable suma de 250 millones de pesos, lo que subraya la magnitud del negocio ilegal que se estaba llevando a cabo en este lugar. La falsedad marcaria, el delito imputado a los detenidos, es una práctica criminal que socava la seguridad ciudadana y genera importantes pérdidas económicas a las víctimas de robo de vehículos.

Esta acción de la Policía Nacional no solo representa la recuperación de autopartes valiosas, sino también la desarticulación de una parte de la cadena delictiva que alimenta el mercado negro de vehículos en la capital colombiana. La investigación continúa en curso para determinar la totalidad de los involucrados en esta red y rastrear los vehículos a los que pertenecían los motores incautados.

Se espera que este operativo contribuya significativamente a la reducción de los índices de robo de vehículos y a la disuasión de este tipo de actividades criminales en la ciudad. La colaboración ciudadana fue fundamental para el éxito de esta operación, demostrando una vez más la importancia de la denuncia oportuna ante las autoridades.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen en todas sus modalidades, trabajando incansablemente para proteger los bienes de los ciudadanos y garantizar la tranquilidad de la comunidad. El procedimiento se realizó con total apego a la ley y respeto por los derechos fundamentales de los detenidos, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

La Fiscalía, por su parte, iniciará la investigación para determinar la responsabilidad penal de los detenidos y establecer la conexión entre ellos y otras posibles redes de criminalidad. Se espera que la Fiscalía presente las pruebas recopiladas por la Policía Nacional para solicitar la imputación y posterior enjuiciamiento de los responsables.

La lucha contra el robo de vehículos y el desmantelamiento de las redes criminales que lo perpetran es una prioridad para las autoridades colombianas, quienes han implementado una serie de estrategias para combatir este flagelo. Estas estrategias incluyen el fortalecimiento de la vigilancia en las zonas más afectadas por el robo de vehículos, la implementación de tecnologías de rastreo y localización de vehículos robados, y la colaboración con otras instituciones para el intercambio de información y la coordinación de operativos.

La Policía Nacional ha intensificado sus esfuerzos para combatir el robo de vehículos en Bogotá, implementando operativos de control en las principales vías de acceso a la ciudad y realizando campañas de sensibilización a la comunidad sobre las medidas de seguridad que deben tomar para proteger sus vehículos. Además, la Policía Nacional ha establecido alianzas estratégicas con empresas de seguridad privada y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la lucha contra el robo de vehículos y mejorar la seguridad ciudadana en la capital colombiana.

La incautación de los trece motores con sus números y series de chasis borrados es un claro ejemplo del éxito de estas estrategias y del compromiso de la Policía Nacional con la protección de los bienes de los ciudadanos





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