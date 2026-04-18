Golpe a Los JJ: Capturados Cuatro Presuntos Integrantes y Decomisado Armamento en La Guajira

Policía Nacional y Ejército Nacional lograron la captura de cuatro presuntos miembros del grupo delincuencial organizado Los JJ en La Guajira. Se incautaron armas de fuego, municiones y material bélico. Las autoridades atribuyen a este grupo la intimidación a comerciantes y disputas por rutas de narcotráfico.

En una operación conjunta y coordinada que ha fortalecido la seguridad en La Guajira , uniformados de la Policía Nacional, en colaboración estrecha con tropas del Batallón de Infantería N.° 6, perteneciente a la Décima Brigada del Ejército, han concretado la aprehensión de cuatro individuos presuntamente vinculados al grupo delictivo organizado conocido como Los JJ. Las intervenciones, que se llevaron a cabo mediante diligencias de registro y allanamiento meticulosamente planeadas, tuvieron lugar en el corregimiento de La Punta de los Remedios, dentro de la jurisdicción del municipio de Dibulla. Esta acción representa un golpe significativo contra las redes criminales que operan en la región.

Las labores de inteligencia militar han revelado que este grupo delictivo organizado, presuntamente bajo el liderazgo de un individuo identificado con el alias de Kevin, operaría siguiendo directrices emanadas de la Subestructura Rufino José Morales, parte integral del Clan del Golfo. La influencia y el alcance de estas organizaciones criminales en la zona se extienden a la comisión de delitos de alta gravedad, incluyendo homicidios selectivos y enfrentamientos directos con otras estructuras ilegales que compiten por el dominio de rutas clave para el narcotráfico y el contrabando, actividades que desestabilizan la región y amenazan la paz.

Durante el desarrollo de las operaciones de allanamiento y registro, las fuerzas militares lograron incautar un importante arsenal de material bélico y elementos considerados de uso privativo de las Fuerzas Militares. Entre los elementos decomisados se encuentran un fusil de alta potencia, un proveedor con capacidad para calibre 7,62 mm, un chaleco balístico diseñado para proteger contra proyectiles, dos revólveres calibre 38, una escopeta calibre 16, un proveedor destinado a pistolas calibre 9 mm, y ochenta cartuchos de munición de diversos calibres. El valor estratégico de estas incautaciones radica en la neutralización de la capacidad de fuego y equipamiento de este grupo criminal, debilitando sus operaciones futuras.

Las autoridades han señalado que este grupo delictivo organizado es señalado como el principal responsable de generar un clima de miedo y zozobra entre los comerciantes del departamento de La Guajira. Esta intimidación se manifestaba a través de la distribución de panfletos amenazantes, especialmente durante el período del denominado falso paro armado, una táctica empleada para infundir terror y paralizar la actividad económica. La acción conjunta entre Policía y Ejército busca restablecer la confianza y garantizar la tranquilidad de los sectores productivos de la región.

Este resultado operativo tiene una trascendencia considerable al afectar de manera directa y significativa las capacidades logísticas y operativas de este grupo delictivo organizado. Al desarticular parte de su estructura y decomisar su armamento, se contribuye de forma palpable al fortalecimiento de la seguridad pública y a la protección de la vida e integridad física de todas las comunidades asentadas en el departamento de La Guajira. La presencia y acción de estos grupos genera un impacto negativo en el desarrollo social y económico, por lo que su neutralización es prioritaria.

Los cuatro individuos capturados, junto con la totalidad de los elementos incautados durante los operativos, han sido debidamente presentados ante la Fiscalía General de la Nación, en su seccional de La Guajira. Serán puestos a disposición de la justicia para que se adelante el respectivo proceso de judicialización, garantizando que respondan por los delitos que se les imputan y se aplique la ley de manera rigurosa. La colaboración ciudadana es fundamental en la lucha contra el crimen, por lo que se reitera la invitación a la comunidad para que denuncie cualquier hecho que atente contra la seguridad, a través de la línea telefónica contra el terrorismo 107, un canal directo y seguro para informar sobre actividades sospechosas y contribuir a la construcción de un entorno más seguro para todos.





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