Golpe a 'Los Pachenca': Capturas y Operativos Debilitan a Grupo Criminal en el Caribe Colombiano

La Policía Nacional, en colaboración con las Fuerzas Militares, asesta un golpe contundente a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ('Los Pachenca') en el Caribe colombiano. Se realizaron capturas de miembros clave, decomisos de armas y sustancias ilícitas, y se neutralizó una importante estructura de seguridad. Las autoridades reafirman su compromiso de combatir el crimen y proteger a la ciudadanía.

Con el objetivo de combatir la criminalidad en Colombia, la Policía Nacional continúa desplegando operativos y realizando capturas para restablecer la tranquilidad y normalidad en diferentes departamentos del país. Recientemente, se asestó un duro golpe a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, también conocidas como ' Los Pachenca ', una organización delictiva con fuerte presencia en la región Caribe.

El trabajo conjunto de unidades policiales de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá permitió la captura de once presuntos integrantes de esta temida banda. Según el Ministerio de Defensa y el General William Rincón, director de la Policía Nacional, los capturados son responsables de numerosos delitos, incluyendo 45 homicidios cometidos en la zona. Además, se les imputan cargos por extorsión, secuestro, concierto para delinquir y otros actos criminales. El operativo culminó con la detención de importantes figuras dentro de la organización. Entre los capturados se encuentra el supuesto líder financiero, conocido con el alias de CR7 o 'JJ', y alias Parroquia, identificado como el coordinador de las acciones de sicariato. Las investigaciones de la Policía Nacional indican que esta estructura criminal ha mantenido su actividad delictiva en la región durante más de dos décadas, demostrando una persistente amenaza para la seguridad ciudadana. Las autoridades destacaron que las capturas se realizaron en múltiples ciudades, incluyendo Barranquilla, Bogotá, La Guajira, Cesar y Magdalena, y aseguraron que continuarán persiguiendo a los criminales donde sea necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos. El General Rincón también informó que los detenidos pertenecen presuntamente a la organización 'Libardo Vergel', un grupo que opera en las mismas ciudades del Caribe, exacerbando la problemática de la delincuencia en la región. Durante los operativos, la fuerza pública decomisó armamento, sustancias ilícitas y dispositivos de comunicación, herramientas esenciales para el desarrollo de las actividades criminales de los delincuentes. El Ministerio de Defensa ha reiterado su compromiso de mantener acciones contundentes contra el homicidio y la extorsión en todo el territorio nacional, con el objetivo de proteger la tranquilidad de la población. Adicionalmente, el 10 de abril, las Fuerzas Militares llevaron a cabo una operación en la vereda Kamuishisain, municipio de Uribia, departamento de La Guajira, contra el Frente “Javier Cáceres” de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra ('Los Pachenca'). Esta operación resultó en la neutralización de la estructura de seguridad y apoyo del terrorista alias Naín o “El Menor”, con nueve integrantes muertos en enfrentamientos. Las Fuerzas Militares señalaron que la operación generó una afectación del 75% de la capacidad delictiva de esta organización, debilitando significativamente su estructura, finanzas y capacidad de operación en la región. Además, se incautaron armas largas y cortas, material de intendencia, dos vehículos tipo camioneta y dos motocicletas, elementos utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión en la Troncal del Caribe, una ruta estratégica para el transporte de estupefacientes y la movilidad armada. Estas acciones conjuntas demuestran el esfuerzo continuo de las autoridades para desmantelar las estructuras criminales y garantizar la seguridad en Colombia





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