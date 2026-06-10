Golpe a redes de narcotráfico en Medellín: siete capturados, laboratorio desmantelado y narco internacional detenido

En una serie de operativos conjuntos entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana y la Fiscalía, se logró la captura de siete personas, el desmantelamiento de un laboratorio de drogas y la detención de un ciudadano neerlandés buscado por Interpol. Las acciones afectaron el financiamiento de estructuras criminales y redujeron la circulación de estupefacientes en la ciudad.

La Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana han intensificado su ofensiva contra las redes de narcotráfico que operan en la ciudad, logrando resultados significativos en materia de seguridad.

Este inicio de semana, el comandante de la Policía Metropolitana y el secretario de Seguridad de Medellín anunciaron el éxito de varias operaciones conjuntas en las que participaron la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Alcaldía y la Fiscalía General de la Nación. Estos operativos, que incluyeron ocho diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad, dejaron como resultado siete personas capturadas en flagrancia, el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, la interceptación de cocaína en una empresa de mensajería y la detención de un ciudadano neerlandés requerido por Interpol en un hotel de El Poblado.

Los capturados estarían presuntamente vinculados a estructuras delincuenciales con presencia en Medellín, como Los Triana, La Terraza, Caicedo y El Coco. En total fueron incautadas tres armas de fuego y más de 25.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y otras sustancias listas para su comercialización. El hallazgo más significativo fue el desmantelamiento de un laboratorio clandestino que funcionaba en la comuna de Villahermosa, en el centro-oriente de Medellín.

Según el secretario de Seguridad, Manuel Villa, el lugar operaba como uno de los principales centros de almacenamiento y distribución de drogas para varios sectores de la ciudad. El material encontrado allí tenía un valor superior a los 200 millones de pesos. El funcionario señaló que desde ese laboratorio y otros puntos intervenidos se distribuía droga hacia Laureles, Belén y el centro de Medellín.

Esta acción representó un golpe contundente a la cadena de suministro de sustancias ilícitas en áreas residenciales y comerciales de la ciudad. En una segunda acción en el barrio Belén, unidades especializadas apoyadas por caninos antinarcóticos detectaron cuatro cajas sospechosas dentro de una empresa de mensajería. Los paquetes provenían de Pasto, Nariño, y ocultaban diez bloques de clorhidrato de cocaína camuflados entre tendidos de cama, con destino a diferentes sectores del mismo barrio.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Bello, destacó que con esta incautación se evitó que miles de dosis llegaran a los entornos escolares y comerciales, y se afectaron de manera significativa las rentas criminales. Este operativo demostró la capacidad de las autoridades para interceptar envíos de drogas que utilizan métodos de camuflaje sofisticados. El tercer frente fue internacional.

En un hotel de El Poblado fue capturado Belfort Buendel Romeo, un ciudadano neerlandés requerido mediante circular roja de Interpol por lavado de activos y pertenencia a organización criminal. La justicia europea lo señala de haber coordinado y financiado, entre abril y mayo de 2020, envíos internacionales de marihuana, cocaína, éxtasis y otras sustancias entre Países Bajos y Finlandia.

Su captura en Medellín evidencia que la ciudad sigue siendo un punto de tránsito y operación para redes criminales de alcance internacional. Para las autoridades, los resultados de esta jornada son una muestra de la estrategia sostenida para golpear las finanzas de las estructuras criminales y reducir la circulación de drogas en sectores residenciales, comerciales y educativos de la ciudad.

Esta ofensiva conjunta refuerza el compromiso de las instituciones locales y nacionales en la lucha contra el narcotráfico, protegiendo especialmente a los entornos escolares y comerciales que son vulnerables a la presencia de drogas. La colaboración entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía permite abordar de manera integral las redes criminales, desde su base operativa hasta sus canales de distribución internacional





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