Golpe al CJNG: Detienen a 'El Jardinero', ofrecían 5 millones de dólares por su captura

Autoridades mexicanas capturaron a Audias Flores Silva, alias 'El Jardinero', un alto mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscado por Estados Unidos con una recompensa de 5 millones de dólares. La detención ocurrió en Nayarit y se produce tras la muerte de 'El Mencho'.

La captura de Audias Flores Silva , conocido como El Jardinero , representa un golpe significativo contra el Cartel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

El anuncio, realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirma la detención de este individuo, buscado tanto por autoridades mexicanas como estadounidenses, con una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos. La operación, llevada a cabo por personal de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Nayarit, una zona de fuerte influencia del CJNG, se produce en un momento crucial tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder histórico del cartel.

Flores Silva era considerado por muchos como un posible sucesor de El Mencho, lo que subraya la importancia estratégica de su captura. Durante casi dos décadas, las autoridades mexicanas y estadounidenses han seguido de cerca las actividades de Flores Silva, acumulando pruebas que lo vinculan directamente con el tráfico de drogas a gran escala, el control de laboratorios clandestinos y la coordinación de redes de transporte de estupefacientes.

Su arresto es el resultado de 19 meses de intenso trabajo de inteligencia y colaboración bilateral entre México y Estados Unidos, demostrando la eficacia de la cooperación en la lucha contra el crimen organizado transnacional. La detención no solo implica la eliminación de un líder clave del CJNG, sino también la interrupción de sus operaciones logísticas y financieras, lo que podría debilitar significativamente la capacidad del cartel para mantener su control territorial y continuar con sus actividades ilícitas.

La trayectoria criminal de Audias Flores Silva se remonta a varios años atrás, durante los cuales ascendió dentro de la estructura del CJNG hasta convertirse en uno de sus principales dirigentes regionales. Según informes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Flores Silva también fungía como jefe de seguridad de El Mencho, lo que le otorgaba un conocimiento profundo de las operaciones internas del cartel y acceso a información confidencial.

Su control se extendía por amplias zonas del Pacífico mexicano, incluyendo el estado de Nayarit, donde supervisaba la producción y el tráfico de opiáceos, cocaína y, más recientemente, metanfetamina. Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2021 y 2025, así como las acusaciones formales en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y heroína, evidencian la gravedad de sus delitos y el interés de las autoridades estadounidenses en llevarlo ante la justicia.

Además de su participación en el tráfico de drogas, Flores Silva también ha sido vinculado con delitos relacionados con armas de fuego y la operación de laboratorios clandestinos de metanfetamina, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para diversificar las actividades ilícitas del CJNG. Su arresto representa un paso importante en la desarticulación de estas redes criminales y en la lucha contra el narcotráfico en la región.

La orden de reaprehensión de 2024 por homicidio, sumada a la orden de extradición por asociación delictuosa y portación de arma de fuego, refuerza la necesidad de que Flores Silva sea juzgado y condenado por sus crímenes. Las autoridades mexicanas han detallado que Flores Silva no solo controlaba laboratorios de metanfetamina y pistas clandestinas, sino que también coordinaba el transporte de drogas utilizando una variedad de vehículos, incluyendo avionetas, camiones de carga y vehículos de pasajeros.

Esta infraestructura logística le permitía mover grandes cantidades de cocaína, heroína y otras drogas desde Centroamérica a México y, posteriormente, distribuirlas a células de distribución en varios estados de Estados Unidos, como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. La detención de Flores Silva podría tener un impacto significativo en el flujo de drogas hacia Estados Unidos y en la capacidad del CJNG para mantener sus operaciones en el extranjero.

La colaboración entre México y Estados Unidos en este caso es un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede ser efectiva en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Sin embargo, la captura de Flores Silva no significa el fin del CJNG, que sigue siendo una organización poderosa y con una amplia red de colaboradores.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses deberán continuar trabajando juntas para desmantelar por completo esta organización criminal y llevar ante la justicia a todos sus líderes y miembros. La investigación en curso se centrará en identificar y desarticular las redes de apoyo de Flores Silva, así como en rastrear los activos financieros del CJNG para evitar que continúen financiando sus actividades ilícitas. La lucha contra el narcotráfico es un desafío complejo y multifacético que requiere un enfoque integral y coordinado





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