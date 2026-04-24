Golpe al Microtráfico en Barranquilla: Capturan a Siete Individuos y Incautan Drogas

La Policía Metropolitana de Barranquilla realizó operativos exitosos contra el microtráfico, capturando a siete personas y decomisando marihuana, bazuco y dinero en efectivo. La operación impacta significativamente las finanzas del Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha intensificado sus operaciones contra el crimen organizado , llevando a cabo recientemente una serie de allanamientos y registros que han resultado en la captura de siete individuos acusados de delitos relacionados con estupefacientes.

Estas acciones, ejecutadas en los barrios Las Nieves, La Luz y Carrizal, forman parte de una estrategia integral destinada a desmantelar las redes de microtráfico que operan en la ciudad y a debilitar financieramente a las organizaciones criminales que las controlan. Los detenidos, identificados como Kelly Jhoanna Romero Hernández, Cleverson David Blando Estarita, Luis Argen Lameda Marín, Jesús Salvador Muñoz Correa, José Daniel Cabrera Ardila, Manuel Arturo Fontalvo Olaya y Diego Mario Ruiz Cantillo, enfrentan cargos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, delitos que contribuyen significativamente a la inseguridad ciudadana y al deterioro del tejido social.

Durante los operativos, las autoridades no solo lograron la captura de los implicados, sino que también incautaron una cantidad considerable de drogas, incluyendo 640 dosis de marihuana y 300 dosis de bazuco, así como dinero en efectivo producto de la venta ilegal de estas sustancias. La incautación de estos bienes representa un duro golpe a las finanzas de los delincuentes, estimándose una afectación semanal de cerca de cinco millones de pesos.

Las investigaciones realizadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla revelan que los inmuebles allanados estaban siendo utilizados como centros de distribución y venta de drogas por el Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños, una de las principales amenazas a la seguridad en la región. Este grupo criminal se dedica a diversas actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de estupefacientes, la extorsión y el sicariato, lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades.

La captura de estos siete individuos y la incautación de las drogas y el dinero en efectivo son un paso importante en la lucha contra esta organización y en la protección de la ciudadanía. Es importante destacar que los capturados no son desconocidos para la justicia, ya que registran un total de 14 anotaciones judiciales por delitos de diversa índole, incluyendo tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego, acceso carnal con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.

Este historial delictivo evidencia la peligrosidad de estos individuos y la necesidad de mantenerlos alejados de las calles para garantizar la seguridad de la comunidad. La Policía Metropolitana de Barranquilla continúa trabajando en la identificación y captura de otros miembros de esta organización criminal, con el objetivo de desmantelarla por completo y poner fin a sus actividades ilícitas.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, ha enfatizado el compromiso de la institución con la lucha contra el microtráfico y la protección de la ciudadanía. Ha destacado que estas operaciones son parte de una estrategia institucional más amplia que busca atacar de manera frontal el crimen organizado y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Barranquilla.

El comandante ha reiterado el llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades denunciando cualquier actividad sospechosa o información que pueda contribuir a la investigación y captura de delincuentes. La participación ciudadana es fundamental para el éxito de esta estrategia, ya que permite a la Policía Metropolitana de Barranquilla tener un conocimiento más preciso de la situación de seguridad en la ciudad y actuar de manera más efectiva.

Para facilitar la denuncia de actividades delictivas, la Policía Nacional ha puesto a disposición de la ciudadanía diferentes canales de comunicación, incluyendo la línea de emergencia 123, la línea 165 del GAULA y la línea contra el crimen 317 896 5523. Se garantiza la confidencialidad de la información proporcionada por los denunciantes, lo que incentiva a la ciudadanía a colaborar con las autoridades sin temor a represalias.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y continuará trabajando incansablemente para proteger a los habitantes de Barranquilla y garantizar un entorno seguro y tranquilo para todos





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