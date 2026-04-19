Golpe al Narcotráfico en Sonsón: Capturan a Sujeto con Sustancias Estupefacientes

Un operativo policial en Sonsón, Antioquia, culminó con la detención de un individuo que transportaba una cantidad considerable de base de coca y cocaína, incautada junto con dinero en efectivo durante controles de rutina en el sector de La Galería. El sujeto ahora enfrenta cargos por tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

En una operación policial estratégica llevada a cabo en el municipio de Sonsón , departamento de Antioquia , se logró la captura de un individuo presuntamente involucrado en el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos y de seguridad ciudadana implementados por la Policía Nacional en el concurrido sector conocido como La Galería, una zona de alta afluencia pública donde se intensifican las labores de vigilancia y control.

La intervención policial, que tuvo lugar el pasado 17 de abril de 2026, alrededor de las 14:10 horas, fue ejecutada por uniformados adscritos al Departamento de Policía Antioquia. Bajo la dirección del coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante de la institución en la región, los agentes se encontraban realizando actividades de verificación de antecedentes y controles poblacionales con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en el área.

Durante estas labores de rutina, los policiales abordaron a un ciudadano para llevar a cabo un registro personal, una medida que se aplica dentro de los protocolos de control establecidos para la prevención de actividades ilícitas. Se le solicitó al sujeto exhibir el contenido de uno de los bolsillos de su sudadera, como parte del procedimiento estándar en este tipo de verificaciones.

Fue en ese momento cuando los uniformados descubrieron un hallazgo significativo: varias bolsas plásticas de color rosado que contenían sustancias ilícitas en su interior. Según el informe oficial proporcionado por las autoridades, se encontraron nueve envolturas que contenían una sustancia rocosa de color beige, la cual ha sido preliminarmente identificada como base de coca. Adicionalmente, se incautaron once bolsas más que albergaban cocaína y sus derivados, evidenciando la presunta intención del capturado de comercializar estas drogas.

Este descubrimiento representa un duro golpe contra las redes de microtráfico que operan en la zona y un paso importante para desarticular las cadenas de distribución de narcóticos.

Paralelamente al hallazgo de las sustancias estupefacientes, durante el procedimiento también se encontró una suma de dinero en efectivo. Los agentes incautaron la cantidad de ciento setenta y ocho mil pesos colombianos, monto que se presume está directamente relacionado con la actividad ilícita de tráfico de drogas y que ha sido incorporado como material probatorio en el caso.

Tras la materialización de la captura, los uniformados procedieron de inmediato a informarle al ciudadano sobre sus derechos como persona capturada, cumpliendo estrictamente con los protocolos legales y constitucionales establecidos para estos procedimientos judiciales. El individuo fue posteriormente presentado ante la Fiscalía 120 Seccional del municipio de Sonsón, entidad que asumirá la responsabilidad de adelantar el proceso de judicialización correspondiente y determinar las responsabilidades penales.

El caso ha sido tipificado bajo el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, una figura penal contemplada en el artículo 376 del Código Penal colombiano. Esta normativa establece severas sanciones para aquellos individuos que se vean involucrados en la producción, distribución, venta o tenencia de sustancias ilícitas, buscando de esta manera proteger la salud pública y la seguridad de la ciudadanía.

Las autoridades han sido cautelosas al no revelar detalles adicionales sobre la identidad del capturado, mientras la investigación continúa en curso. El objetivo es esclarecer el origen de las sustancias incautadas y, de ser posible, establecer vínculos del detenido con redes de microtráfico más amplias que operan en el Oriente antioqueño, una región que ha sido objeto de atención especial por parte de las fuerzas de seguridad debido a su problemática de criminalidad.

La Policía Nacional, a través de este tipo de operativos contundentes, reitera su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes de Antioquia, reafirmando que estas acciones se enmarcan dentro de la estrategia institucional denominada Juntos por Antioquia. Dicha estrategia tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los controles en los espacios públicos, la prevención del delito y la reducción significativa del tráfico de estupefacientes en todos los municipios del departamento.

Este operativo en Sonsón subraya la persistente lucha de las autoridades contra el flagelo del narcotráfico, una problemática que afecta no solo la salud pública sino también la convivencia ciudadana y la seguridad de las comunidades. La incautación de base de coca y cocaína, dos de las sustancias más consumidas y que mayor impacto negativo generan en la sociedad, demuestra la efectividad de los controles preventivos y la labor de inteligencia policial.

La Policía Nacional en Antioquia ha manifestado que estas acciones son una respuesta directa a las denuncias y a las preocupaciones de la ciudadanía, que reclama entornos más seguros y libres de la influencia de las drogas. La colaboración ciudadana, a través de la denuncia de actividades sospechosas, es fundamental para el éxito de estas operaciones y para la construcción de un departamento más tranquilo.

La incautación del dinero en efectivo, por su parte, sugiere que el individuo estaría involucrado en actividades de venta y distribución, siendo este un indicio importante para la investigación que busca desmantelar las estructuras criminales. La Fiscalía 120 Seccional de Sonsón ahora tiene la ardua tarea de reunir las pruebas necesarias para presentar un caso sólido ante la justicia, garantizando que los responsables de la propagación de estas sustancias nocivas reciban las sanciones correspondientes.

El impacto de este operativo se proyecta no solo en la neutralización de un presunto traficante, sino también en la disuasión de otras personas que podrían estar considerando dedicarse a actividades similares. La presencia policial activa y visible en zonas de alta concentración de personas, como lo es La Galería en Sonsón, se ha convertido en un elemento clave para la prevención del delito y la captura de quienes infringen la ley.

El coronel Muñoz Guzmán ha enfatizado la importancia de la presencia constante y la inteligencia para anticiparse a los movimientos de los grupos delincuenciales. La estrategia Juntos por Antioquia, que impulsa este tipo de operativos, busca una articulación efectiva entre las diferentes fuerzas de seguridad y las autoridades locales, con el fin de abordar de manera integral los problemas de seguridad que aquejan a la región.

La lucha contra el narcotráfico es un frente de batalla constante, y acciones como la desarrollada en Sonsón son un recordatorio de que la vigilancia y la acción policial son vitales para mantener a raya a quienes pretenden lucrar con la desgrastra ajena. La comunidad espera que este tipo de intervenciones se mantengan con la misma intensidad, contribuyendo a un futuro más seguro y prometedor para Antioquia





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