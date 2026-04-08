Golpe al Narcotráfico: Incautación de Cuatro Toneladas de Cocaína y Resultados Destacados de la Policía Antinarcóticos en 2026

La Policía Antinarcóticos logró importantes resultados en los primeros tres meses de 2026, incluyendo la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Puerto Antioquia, desarticulando redes criminales y afectando las finanzas y logística del narcotráfico. Se realizaron numerosas capturas y erradicación de cultivos ilícitos.

Un operativo de gran envergadura culminó con la incautación de cuatro toneladas de cocaína en Puerto Antioquia, ubicado en el Urabá antioqueño. Este exitoso resultado, parte del balance de los primeros tres meses de 2026 de la Policía Antinarcóticos , fue crucial en la lucha contra el narcotráfico . A finales de marzo, las autoridades detectaron la droga, lista para ser enviada desde los puertos del Urabá antioqueño al puerto de London Gateway en el Reino Unido.

La sofisticación del envío residía en el camuflaje: la cocaína estaba escondida en 334 cajas de snacks, cada una conteniendo un kilo del estupefaciente. El valor estimado de la droga, 155 millones de dólares (equivalente a 564.665 millones de pesos), demuestra el impacto de este golpe al crimen organizado y su objetivo de llevar la droga al Viejo Continente. El operativo no solo impidió el envío de la cocaína, sino que también desarticuló una compleja red criminal, poniendo de manifiesto la eficiencia y la estrategia de la Policía Antinarcóticos. \El éxito de este operativo se suma a otros logros significativos. En todo el país, la Policía Antinarcóticos incautó un total de 124 toneladas de clorhidrato de cocaína y 99 toneladas de marihuana. Además, se decomisaron 450.427 galones de insumos líquidos y 396.126 kilogramos de insumos sólidos, utilizados en la producción de estupefacientes, lo que evidencia un esfuerzo integral para atacar la infraestructura y los recursos logísticos del narcotráfico. Asimismo, se destruyeron 981 infraestructuras ilegales utilizadas para la producción y procesamiento de drogas. La incautación de 99 unidades de fentanilo, presumiblemente destinadas a la producción de drogas sintéticas como el tusi, refleja la creciente diversificación de las estrategias de producción y distribución de drogas ilícitas y la necesidad de una respuesta adaptativa por parte de las autoridades. Estos resultados demuestran el compromiso de la Policía Antinarcóticos en combatir todos los aspectos del narcotráfico. \Como consecuencia de estos operativos, se logró la captura de 40 personas con fines de extradición, y otras 17.266 fueron arrestadas por su presunta participación en el porte y tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, se implementaron estrategias efectivas para la erradicación de cultivos ilícitos, eliminando 2.035 hectáreas de drogas cultivadas de manera irregular en todo el territorio nacional, lo que contribuye a la reducción de la oferta de drogas y al debilitamiento de las estructuras criminales. El general William Castaño Ramos, director de la Policía Antinarcóticos, destacó que “la Policía Nacional, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, durante el primer trimestre de 2026, ha logrado desequilibrar de manera contundente al narcotráfico, afectando de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad operativa de las estructuras criminales”. La lucha contra el narcotráfico es constante y estos resultados son una muestra del compromiso y la efectividad de las autoridades en la protección de la sociedad





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