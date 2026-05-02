Golpe al terrorismo: Desmantelan fábrica de explosivos de disidencias de las Farc en Cauca

El Ejército Nacional de Colombia desmanteló una importante fábrica de explosivos artesanales perteneciente a la estructura Carlos Patiño, vinculada a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, en el municipio de El Tambo, Cauca. Se incautaron 150 kilogramos de explosivos y otros materiales utilizados para la fabricación de artefactos explosivos.

En una operación contundente contra las estructuras armadas ilegales en Colombia, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 10, adscrito a la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, lograron neutralizar una significativa cantidad de material explosivo, específicamente 150 kilogramos, que se presume estaba destinado a ser utilizado en ataques contra el cañón del Micay, una zona estratégica de gran importancia para la seguridad regional.

El operativo se desarrolló en el corregimiento La Emboscada, ubicado en el municipio de El Tambo, departamento del Cauca, y se dirigió contra una de las mayores fábricas de explosivos artesanales pertenecientes a la estructura Carlos Patiño, vinculada a las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’. Este desmantelamiento representa un golpe significativo a la capacidad operativa y de daño de esta organización ilegal, impidiendo que sus planes de ataque se materialicen y protegiendo así a la población civil y a las fuerzas de seguridad.

La Compañía Fardey Díaz, específicamente, era la responsable de esta fábrica de explosivos, lo que evidencia la estructura interna y la planificación meticulosa de estas organizaciones criminales. La magnitud del arsenal encontrado, con tres cilindros de 50 kilogramos cada uno, junto con los demás componentes explosivos, revela la intención de generar un impacto devastador y sembrar el terror en la región.

El detallado inventario del material incautado ilustra la sofisticación, aunque rudimentaria, de la producción de explosivos por parte de estos grupos armados. Además de los 150 kilogramos de explosivo principal, las autoridades encontraron 55 dispositivos improvisados tipo 'betún', 20 recipientes plásticos de un litro con carga explosiva, dos dispositivos de radiofrecuencia utilizados para la comunicación y detonación remota, una batería de vehículo para alimentar los sistemas, 600 metros de cable dúplex para la conexión de los circuitos, 26 detonadores con cartuchos y resortes para iniciar la explosión, 60 tornillos tipo percutor para asegurar la detonación y una considerable cantidad de tubería de PVC utilizada en la construcción de los artefactos.

Este arsenal completo demuestra la capacidad de estos grupos para fabricar y desplegar explosivos de manera autónoma, lo que representa un desafío constante para las fuerzas de seguridad. La presencia de dispositivos de radiofrecuencia, en particular, sugiere una capacidad de coordinación y control remoto de las explosiones, lo que aumenta el riesgo para la población civil y las fuerzas de seguridad.

El Ejército Nacional ha advertido que la magnitud del material encontrado pone de manifiesto la intención de esta estructura de emplear artefactos de manera indiscriminada, lo cual constituye una amenaza permanente para la seguridad de las comunidades rurales de la región. Tras el descubrimiento de la fábrica ilegal, las tropas establecieron un cordón de seguridad perimetral para garantizar la seguridad durante el procedimiento técnico de desactivación y recolección del material explosivo.

Se notificó de inmediato a las autoridades competentes para iniciar las investigaciones legales correspondientes y llevar a cabo la destrucción controlada de los explosivos, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. La Tercera División del Ejército Nacional ha reafirmado su compromiso de mantener operaciones continuas y sostenidas en el departamento del Cauca, con el objetivo de proteger a la población civil, debilitar las capacidades operativas de los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.

Esta operación se enmarca dentro de una estrategia más amplia de combate contra el terrorismo y el crimen organizado en Colombia, que busca desmantelar las estructuras financieras y logísticas de estos grupos, así como neutralizar a sus líderes y colaboradores. La continua presión militar y policial, combinada con iniciativas de desarrollo social y económico, es fundamental para lograr una paz duradera y sostenible en la región.

La situación en el Cauca, en particular, es compleja debido a la presencia de múltiples grupos armados y la persistencia de factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de estas organizaciones criminales





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