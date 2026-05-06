Golpe Contundente a la Extorsión en Medellín: Capturados Alias Mi Drago y Megan

Las autoridades de Medellín desarticularon una red de extorsión en Castilla y Doce de Octubre, capturando a dos líderes criminales y recuperando millones de pesos.

En un despliegue táctico sin precedentes, las fuerzas de seguridad de la ciudad de Medellín han logrado asestar un golpe devastador contra las estructuras criminales que han mantenido bajo el yugo del miedo a los pequeños empresarios y transportadores del sector occidental de la capital antioqueña.

Este operativo, que fue el resultado de una coordinación milimétrica entre el Gaula de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, tuvo como objetivo principal desmantelar los esquemas de recaudo ilegal que asfixiaban la economía local. Las autoridades identificaron que estas bandas operaban mediante un sistema de intimidación sistemática, obligando a quienes se dedican al comercio de alimentos y al transporte a entregar sumas considerables de dinero semanalmente, transformando la actividad productiva en una fuente de financiación para el crimen organizado.

Uno de los resultados más significativos de esta ofensiva fue la captura de alias Mi Drago, un hombre de 54 años que operaba en el sector de El Polvorín. Según los informes de inteligencia, este sujeto no era un simple eslabón en la cadena, sino que desempeñaba el rol crítico de armero para la organización conocida como 'Los del Doce'.

Durante el allanamiento de la vivienda que servía como centro logístico, los agentes incautaron un arsenal que incluía diversas armas de fuego y una granada de aturdimiento, elementos que evidencian la capacidad bélica con la que estas estructuras pretendían imponer su ley sobre el territorio. La captura de Mi Drago representa un retroceso significativo para la capacidad operativa de la banda, ya que se ha eliminado la fuente de suministro y mantenimiento de armamento en la zona.

Simultáneamente, en el popular barrio Castilla, las autoridades llevaron a cabo la detención de alias Megan, un joven de 29 años señalado como el coordinador operativo de las extorsiones en el emblemático bulevar de la 68. El arresto de Megan fue particularmente revelador, ya que al momento de su captura portaba lo que los investigadores han denominado la 'libreta de la infamia'.

Este documento contenía registros detallados, nombres y fechas de los cobros ilegales realizados a los comerciantes, funcionando como una contabilidad del crimen. Además del libro de cuentas, se le encontraron sustancias estupefacientes como tusi y marihuana, lo que confirma que la organización no solo se dedicaba al chantaje, sino que diversificaba sus actividades ilícitas para maximizar sus ganancias económicas a través del narcotráfico a pequeña escala.

Desde el ámbito administrativo y político, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, ha sido enfático en enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y una advertencia severa a los delincuentes. El funcionario subrayó que en Medellín no existen zonas vedadas para la ley y que la administración actual no tolerará que las estructuras criminales sigan financiándose mediante la intimidación de los ciudadanos honestos.

Como prueba tangible del éxito de la operación, se informó la incautación de más de 48 millones de pesos en efectivo, dinero que había sido arrebatado mediante la presión psicológica y las amenazas a los trabajadores del sector. Esta suma de dinero representa el esfuerzo y el sacrificio de cientos de familias que veían sus ingresos mermados por la voracidad de estas bandas.

Finalmente, el proceso judicial ha avanzado con rapidez, y ambos capturados han sido cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios, asegurando que no interfieran con las investigaciones en curso. Sin embargo, la labor de las autoridades no termina aquí. La policía y la fiscalía mantienen activos sus operativos de búsqueda y captura para localizar a otros integrantes de la red conocida como 'Los Mondongueros'.

El objetivo final es la desarticulación total de estas redes que pretenden vivir del miedo ajeno y del saqueo de la economía popular. Con estas acciones, Medellín busca recuperar la confianza de sus emprendedores y garantizar que el desarrollo económico de Castilla y Doce de Octubre no se vea truncado por la sombra de la criminalidad





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