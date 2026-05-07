Golpe Contundente a la Minería Ilegal en el Bajo Cauca Antioqueño: El Ejército Desmantela Centros de Extracción en Cáceres

Operativo militar en el municipio de Cáceres resultó en la destrucción de maquinaria minera ilegal, golpeando las finanzas de grupos armados y previniendo daños ambientales masivos en la región del Bajo Cauca.

En un esfuerzo coordinado y contundente para combatir las estructuras criminales que operan en el corazón de Antioquia , el Ejército Nacional de Colombia ha ejecutado una operación de gran envergadura en la zona rural del municipio de Cáceres.

Específicamente, las tropas intervinieron cuarenta unidades productoras mineras en el sector conocido como La Mandinga, ubicado en la vereda Río Man. Esta acción fue liderada por los soldados del Batallón de Infantería Liviana Número 31 Rifles, quienes forman parte de la Décima Primera Brigada, y contaron con el respaldo estratégico de la Brigada contra la Minería Ilegal del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Todo este despliegue se enmarca en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, una estrategia diseñada para recuperar el control territorial y desarticular las economías ilícitas que sostienen la violencia en la subregión del Bajo Cauca. Durante el desarrollo de las maniobras, las fuerzas militares procedieron a la destrucción controlada de una cantidad significativa de maquinaria pesada y suministros esenciales para la extracción aurífera.

El balance final incluye la aniquilación de cuarenta motores, veinte motobombas, veintiocho clasificadoras, además de la incineración de mil ochocientos metros de manguera y el decomiso de doscientos ochenta galones de gasolina. De acuerdo con los informes oficiales emitidos por el Ejército, este golpe representa un impacto financiero inmediato superior a los trescientos millones de pesos colombianos para las organizaciones criminales.

No obstante, el valor estratégico es mucho mayor, ya que se evitó la extracción mensual de aproximadamente treinta y cuatro mil quinientos gramos de oro, cuyo valor comercial en el mercado se estima que superaría los dieciocho mil millones de pesos, dinero que usualmente se destina a la compra de armamento y al pago de combatientes. La problemática de la minería ilegal en el Bajo Cauca no es un fenómeno reciente, sino una herida abierta que ha servido históricamente como el motor financiero de diversos grupos armados ilegales.

En este contexto, la operación cobra una relevancia especial debido a las recientes y graves revelaciones sobre la expansión de estas actividades en áreas extremadamente cercanas a los puestos de mando militar. Investigaciones previas han puesto al descubierto que, durante un periodo cercano a cuatro años, se llevaron a cabo explotaciones auríferas masivas en el mismo sector de La Mandinga, prácticamente a pocos metros de donde se encuentra el Batallón Rifles 31.

Se estima que en dicho predio, el cual perteneció en el pasado al exjefe paramilitar conocido como alias Macaco, llegaron a operar entre dos mil y dos mil quinientos mineros informales bajo la tutela y el control del Clan del Golfo. Esta situación ha provocado que el Ministerio de Defensa inicie procesos de investigación interna para determinar si hubo omisiones graves por parte del personal militar encargado de la zona.

Más allá de las cifras económicas y los conflictos de seguridad, el impacto ambiental de estas prácticas es devastador y, en muchos casos, irreversible a corto plazo. La extracción ilegal de oro conlleva el uso indiscriminado de sustancias altamente tóxicas como el mercurio y diversos combustibles fósiles que se vierten directamente en las fuentes hídricas, contaminando el agua que consumen las comunidades locales y destruyendo la biodiversidad acuática.

Asimismo, la degradación de los suelos y la deforestación masiva de bosques tropicales para abrir paso a las excavaciones generan un daño ecológico profundo. Los expertos advierten que la recuperación de estos ecosistemas puede tardar más de tres décadas, afectando la calidad de vida de las generaciones futuras y alterando el equilibrio natural de la región.

Finalmente, las autoridades gubernamentales y militares han reiterado que estas intervenciones no son hechos aislados, sino parte de una política sostenida de combate a las economías criminales. El Bajo Cauca antioqueño continúa siendo un escenario complejo donde persisten las disputas territoriales entre diversas facciones armadas que luchan por el control de los yacimientos minerales.

Por ello, se ha anunciado que las operaciones continuarán intensificándose en diversos puntos estratégicos de la subregión, buscando no solo la destrucción de la maquinaria, sino la implementación de alternativas económicas sostenibles para las poblaciones locales que, en muchos casos, son empujadas a la informalidad por la falta de oportunidades. La meta es clara: erradicar la influencia del crimen organizado y devolver la tranquilidad y la salud ambiental al departamento de Antioquia





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