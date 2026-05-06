Golpe contundente a las redes de extorsión en el noroccidente de Medellín

Un operativo conjunto entre la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía permitió la captura de piezas clave de las bandas Los del Doce y Los Mondongueros, desarticulando sus centros logísticos.

En un esfuerzo coordinado y estratégico, la Alcaldía de Medellín , en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, llevaron a cabo un operativo relámpago de gran magnitud en el sector occidente de la ciudad.

Esta intervención tuvo como objetivo principal desmantelar la infraestructura financiera y operativa de dos de las organizaciones criminales más peligrosas que operan en el noroccidente metropolitano. A través de allanamientos simultáneos en diversas viviendas, las autoridades lograron propinar un golpe crítico a las estructuras conocidas como Los del Doce y Los Mondongueros, grupos que han sembrado el terror en los barrios locales mediante el cobro de vacunas y el control territorial.

Uno de los resultados más significativos de esta acción fue la captura de alias Mi Drago, un hombre de 54 años que desempeñaba un rol fundamental dentro de la organización Los del Doce. Alias Mi Drago no era un integrante común, sino que actuaba como el armero oficial de la banda, siendo el responsable técnico de reparar y mantener el armamento utilizado para intimidar y extorsionar a los comerciantes y distribuidores de alimentos en el barrio Doce de Octubre.

Durante el registro de su domicilio en el sector El Polvorín, los agentes hallaron una cantidad considerable de armas de fuego, una granada de aturdimiento y una suma de dinero en efectivo que superaba los 48 millones de pesos, capital que presuntamente provenía de las actividades ilícitas del grupo. Simultáneamente, en el barrio Castilla, las fuerzas del orden realizaron un allanamiento en una segunda propiedad donde fue capturado alias Megan, un joven de 29 años señalado como el coordinador de extorsiones de la banda Los Mondongueros.

La captura de Megan es especialmente relevante debido a que en su poder se encontró una libreta de apuntes detallada, la cual servía como el libro contable de la organización para registrar minuciosamente cada uno de los cobros ilegales realizados a los ciudadanos. Además del registro financiero, las autoridades incautaron 500 gramos de marihuana y 20 dosis de tusi, evidenciando la conexión directa entre la extorsión y el microtráfico en la zona.

Este operativo ha puesto de manifiesto una táctica recurrente de estas bandas: la utilización de viviendas residenciales particulares como centros logísticos y operativos para administrar sus delitos. Al camuflarse en barrios residenciales, los delincuentes intentan evadir la vigilancia policial mientras coordinan la recolección de dineros ilegales.

Según los informes proporcionados por el Gaula, las cuotas semanales impuestas a las víctimas variaban significativamente, oscilando entre los 20.000 y el millón de pesos, dependiendo estrictamente de la capacidad económica y el tipo de negocio de la persona afectada. Es importante destacar que Los Mondongueros y Los del Doce forman parte de un complejo entramado delincuencial que lucha históricamente por el control de las rentas ilegales en sectores como Castilla y la comuna Doce de Octubre.

Los Mondongueros, en particular, son reconocidos como una de las organizaciones más antiguas y violentas de Medellín, vinculadas no solo a la extorsión, sino también a delitos graves como el homicidio, el desplazamiento forzado y el tráfico masivo de estupefacientes en las comunas de Castilla y Robledo. Por su parte, Los del Doce se han especializado en el control de economías ilegales y el microtráfico a pequeña escala.

Finalmente, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, enfatizó la determinación de la administración municipal para erradicar estas prácticas. El funcionario aseguró que el Estado continuará interviniendo los territorios afectados y golpeando las finanzas criminales con todo el respaldo institucional disponible.

El mensaje enviado a las organizaciones delictivas es tajante: cualquier persona que intente lucrarse a través de la extorsión en la ciudad será perseguida incansablemente, capturada y puesta a disposición de la justicia, asegurando así la tranquilidad de los comerciantes y residentes de la ciudad





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