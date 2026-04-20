Golpe contundente a Los Chatas: capturados cabecillas clave en Antioquia

En una operación simultánea, la Policía capturó al sobrino y al principal lugarteniente del criminal alias Tom, debilitando la estructura de la banda Los Chatas y su red de narcotráfico en Antioquia.

En una serie de operativos de alta precisión ejecutados de manera simultánea en el departamento de Antioquia , las autoridades de la Policía Nacional lograron un golpe contundente contra las estructuras del crimen organizado al capturar a dos de los cabecillas más influyentes de la banda criminal conocida como Los Chatas .

Entre los detenidos se encuentran Sergio Alexánder Tamayo Mesa, identificado por las autoridades bajo los alias de Álex Mentiras o Álex Chata, quien es sobrino directo de Juan Carlos Mesa Vallejo, el temido criminal conocido como Tom. El otro capturado es Jorge Oswaldo Zapata Berrío, alias Jonás, considerado el principal lugarteniente y brazo derecho de la misma organización. Las aprehensiones fueron posibles gracias a la denominada Operación Doble Eje, desarrollada por agentes de la Sijín y fuerzas especiales que irrumpieron en escondites ubicados estratégicamente en los municipios de San Vicente y Copacabana, donde los delincuentes se ocultaban de la presión policial. Durante las diligencias de registro y allanamiento, los oficiales incautaron un arsenal compuesto por dos pistolas, dos escopetas, armas traumáticas y municiones de diversos calibres, además de una suma considerable de dinero en efectivo que ascendería a cinco millones de pesos colombianos. La organización delictiva denominada Los Chatas, cuyo origen se remonta al municipio de Bello, ha extendido su influencia criminal a lo largo de diversas subregiones de Antioquia, incluyendo Itagüí, Barbosa, Girardota y gran parte de la zona Norte y Nordeste del departamento. Este grupo armado no solo se dedica a delitos convencionales, sino que mantiene una red compleja de actividades ilícitas que incluyen el narcotráfico a gran escala, la extorsión sistemática a comerciantes y transportadores, el sicariato, la urbanización ilegal de terrenos, la minería ilícita y el lavado de activos. Esta banda constituye una pieza fundamental dentro de la estructura conocida como La Oficina, la confederación criminal más importante del Valle de Aburrá, lo que les otorga una posición de poder sobre múltiples combos delictivos que operan en los barrios populares del área metropolitana. Según los reportes de inteligencia policial, alias Jonás acumulaba una trayectoria criminal de más de dos décadas, manejando rentas ilícitas que superaban los dos mil millones de pesos mensuales mediante la gestión estratégica de componentes criminales. Por su parte, alias Álex Mentiras utilizaba su vínculo familiar con Juan Carlos Mesa Vallejo para ejercer mando decisorio y coordinar las directrices de la estructura criminal, demostrando un nivel de organización sofisticado que desafiaba constantemente la seguridad pública de la región. Este operativo representa un nuevo capítulo en la lucha contra los delegados criminales que participan en las mesas de paz urbanas promovidas por el Gobierno Nacional. Resulta preocupante para las autoridades que, pese a los esfuerzos por desarticular estas bandas, los cabecillas capturados previamente en años anteriores, como en el caso de 2016, reinciden sistemáticamente en sus actividades delictivas una vez recuperan su libertad. Tanto Tamayo Mesa como Zapata Berrío serán puestos a disposición de un juez de control de garantías en las próximas horas para enfrentar la imputación de cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte ilegal de armas. Este hecho se suma a una serie de judicializaciones recientes contra el círculo cercano de los voceros de paz, como ocurrió en el pasado mes de julio, cuando familiares y subordinados de alias Douglas fueron también aprehendidos por presuntos delitos financieros. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de mantener la ofensiva contra estas estructuras criminales, asegurando que la captura de estos individuos debilita significativamente la cadena de mando y las operaciones de rentas ilegales que financian la violencia en el territorio antioqueño, enviando un mensaje claro de que la legalidad prevalecerá sobre el actuar de las organizaciones delincuenciales que pretenden socavar la estabilidad democrática y la convivencia ciudadana en las zonas urbanas





elcolombiano / 🏆 6. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Los Chatas Policía Nacional Antioquia Crimen Organizado Seguridad Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El duro golpe que están teniendo los hoteles en Estados Unidos a pocos meses del MundialUn reciente informe de Financial Times hizo una radiografía sobre la llegada de turistas por la cita mundialista.

Read more »

Antioquia se acerca a los 50 inmuebles demolidos por ser considerados focos de inseguridadBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Gobierno aumenta recompensa por alias “Primo Gay”, ficha clave de “Calarcá” de las disidencias en AntioquiaAlias 'Primo Gay' es señalado de múltiples crímenes y hechos delictivos en Antioquia.

Read more »

Gobiernos de Antioquia y Medellín rechazaron amenazas contra el alcalde Alejandro CharBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

En Antioquia comenzó la instalación de comités subregionales para las elecciones presidencialesDirector del Servicio Informativo de Caracol Radio en Medellín. Comunicador Social - Periodista, graduado de la Universidad Pontificia Bolivariana y con experiencia en la radio desde 1.999.

Read more »

El derecho de los votantes a escuchar a los candidatosSin confrontación directa de ideas la democracia se empobrece y los ciudadanos votan a ciegas; los debates abiertos son un deber ineludible de toda candidatura.

Read more »