Gonzalo Higuaín: El cambio físico que sorprendió a sus fans y su nueva vida después del retiro

El exfutbolista argentino Gonzalo Higuaín generó revuelo en redes sociales por su notable cambio físico tras retirarse del fútbol. Aunque ya no está en las canchas, sigue vinculado al deporte como entrenador y jugador de pádel. Un repaso por su carrera y su legado en el fútbol internacional.

Millones de argentinos aún se preguntan qué habría pasado en la final del Mundial de Brasil 2014 si Gonzalo 'Pipa' Higuaín hubiera marcado ese gol a los 20 minutos ante Alemania.

Aunque se trate de pura especulación, el tiempo no perdona a nadie, ni siquiera a los exdeportistas que ven cómo su carrera llega a su fin. Sin embargo, lo que más sorprende es cómo algunos exfutbolistas, como Higuaín, experimentan cambios físicos notables poco después de retirarse, algo que quedó en evidencia tras una fotografía reciente que se hizo viral en redes sociales.

La imagen, compartida por un usuario, muestra al exdelantero en un local comercial de Miami, Estados Unidos, donde un fan se lo encontró. La foto generó revuelo por el marcado cambio en su apariencia, a menos de cuatro años de su último partido oficial. Según informaciones de AS, aunque Higuaín ya no está bajo los reflectores, sigue vinculado al mundo del fútbol.

Actualmente, trabaja como entrenador de Desarrollo de Jugadores para el Inter Miami de David Beckham, equipo donde terminó su carrera. Además, practica con frecuencia el pádel, disciplina en la que incluso logró un título en 2024 junto al venezolano Tarek Deham en la ciudad de Miami. Higuaín disputó su último partido como profesional el 17 de octubre de 2022, en la derrota del Inter Miami ante New York City FC en los playoffs de la Major League Soccer.

Se retiró del fútbol a los 34 años, dejando un legado imborrable. Según datos de TYC Sports, el 'Pipa' anotó 365 goles en 776 partidos a lo largo de su carrera, repartidos en equipos como River Plate, Real Madrid, Napoli, Juventus y Chelsea.

Su palmarés incluye tres Ligas Españolas con el Real Madrid, una Copa del Rey y dos Supercopas; una Copa Italia y una Supercopa Italiana con el Napoli; tres títulos de Serie A con la Juventus, dos Copas Italia y una Europa League con el Chelsea en la temporada 2018-2019. A pesar de su retiro, Higuaín sigue siendo un referente del fútbol argentino y su influencia en el deporte sigue vigente, tanto en la cancha como en su nueva faceta como entrenador





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gonzalo Higuaín Fútbol Retiro Deportivo Inter Miami Pádel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cabal vincula a Petro con el 'Zar del contrabando' y revela reunión con su abogadoLa congresista Diana Cabal afirma que el presidente Gustavo Petro tiene nexos con Diego Marín, alias 'Papá Pitufo', y se revela una reunión entre Petro y el abogado de Marín, Gonzalo Boye. Además, surge un video de Petro en una avioneta vinculada al contrabandista durante su campaña presidencial.

Read more »

Viruela símica en Colombia: ¿Qué tipos de mpox hay en el país y cómo se identifican?Esta afección presenta dos variantes que recorren el país, aunque los casos apartados corresponden a una enfermedad más agresiva.

Read more »

Irreconocible: ¿Es Higuaín? La imagen que sorprende por su cambio físicoEl exdelantero de la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín posó ante un fans en Miami. La foto se subió a redes y es tendencia.

Read more »

Gemini tiene nuevas actualizaciones: ¿cómo usarlas?Las nuevas actualizaciones no requieren el inicio de sesión, aunque para el uso de las herramientas más avanzadas continúan sí.

Read more »

Gonzalo Higuaín reapareció y preocupó a todos por su estado físico: se ve con sobrepeso y descuidadoEl exdelantero argentino se convirtió en una de las tendencias del día después de que esta imagen se hiciera viral.

Read more »

¡Ni fue espontáneo ni fue por indignación! Estallido Social del 2021 fue un plan criminal sistemáticoAunque los organizadores quisieron hacer pasar el 'Estallido social' como 'indignación pura' fue un plan maquiavélico planificado, según revelan las pruebas

Read more »