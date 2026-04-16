Google Utiliza IA Gemini para Bloquear Más de 8.200 Millones de Anuncios Fraudulentos en 2025

Google redobla su lucha contra el fraude publicitario digital mediante la inteligencia artificial Gemini, bloqueando miles de millones de anuncios maliciosos y actualizando sus políticas para adaptarse a las nuevas amenazas.

En el año 2025, Google ha dado un paso contundente en su compromiso con la seguridad y la transparencia en el ámbito publicitario, implementando 35 modificaciones en sus políticas. Estas actualizaciones estratégicas responden a la naturaleza dinámica del marketing fraudulento y a las nuevas tendencias emergentes que buscan explotar las plataformas digitales.

La compañía ha informado que, gracias a la potencia de su inteligencia artificial Gemini, sus sistemas publicitarios fueron capaces de analizar cientos de miles de millones de señales, permitiendo la detección y el bloqueo de la asombrosa cifra de 8.200 millones de anuncios infractores. Este logro representa una evolución significativa en la batalla contra el fraude digital, ya que la IA ha demostrado una capacidad sin precedentes para identificar patrones complejos de violación de políticas que antes pasaban desapercibidos o requerían un esfuerzo humano considerable para ser rastreados. Keerat Sharma, vicepresidente de privacidad y seguridad publicitaria de Google, detalló a los periodistas la efectividad de estas nuevas herramientas. Según Sharma, los modelos más recientes de Gemini poseen una comprensión más profunda de la intención detrás de un anuncio, lo que facilita la detección y el bloqueo preventivo de contenido malicioso. Este enfoque proactivo es fundamental para proteger a los usuarios de posibles estafas y desinformación. El Informe Anual de Seguridad Publicitaria de Google subraya que la gran mayoría de los anuncios que violaban sus normativas fueron identificados y bloqueados antes de que tuvieran la oportunidad de ser expuestos a los usuarios en línea. La meta principal es clara: detener las malas prácticas en su origen, antes de que puedan alcanzar a cualquier persona. La adaptabilidad de las políticas publicitarias, mediante actualizaciones constantes, asegura que Google se mantenga a la vanguardia en la lucha contra las tácticas fraudulentas en constante evolución. El sistema publicitario de Google, impulsado por Gemini, va más allá del simple análisis de contenido. Las herramientas analizan una vasta cantidad de factores, incluyendo la antigüedad de las cuentas de los anunciantes, su comportamiento histórico, y los patrones de sus campañas publicitarias. Estos elementos se examinan detalladamente para identificar cualquier anomalía o indicio de actividad fraudulenta. Sharma explicó que la compañía adoptó una perspectiva fundamental, rediseñando desde sus cimientos la estrategia de seguridad publicitaria. La integración de Gemini ha permitido a Google dar un paso atrás y, al mismo tiempo, combinar cientos de miles de millones de señales procedentes de toda su información disponible. Esta amalgama de datos proporciona una visión sumamente matizada, permitiendo determinar con mayor precisión si la intención de un anuncio específico es positiva y legítima, o si, por el contrario, presenta un potencial perjudicial. En un escenario donde los actores malintencionados recurren cada vez más a la IA generativa para crear anuncios engañosos a gran escala, esta capacidad de análisis profundo se vuelve indispensable. Dentro de las tácticas publicitarias que están explícitamente prohibidas por las políticas de Google, se encuentran aquellas relacionadas con prácticas engañosas, la promoción de productos o servicios ilegales, y el uso de información falsa o manipulada. Además de la inteligencia artificial, Google implementa otra capa de defensa a través de la verificación. Esta herramienta se utiliza para confirmar la identidad del anunciante, asegurando que las cuentas que publican anuncios sean legítimas y no estén asociadas a entidades fraudulentas. En conjunto, estas medidas de seguridad, tanto tecnológicas como procedimentales, refuerzan el compromiso de Google de mantener un ecosistema publicitario seguro y confiable para todos sus usuarios





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