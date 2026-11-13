Gorka Abascal: La promesa colombiana del Real Madrid en el Mundial Sub-17

Gorka Abascal, mediocampista del Real Madrid de origen colombiano, es titular en la selección sub-17 de Colombia para el Mundial de Catar.

Gorka Abascal Martínez, el joven mediocampista de dieciséis años que se destaca en las divisiones inferiores del Real Madrid, ha sido confirmado en la convocatoria de la selección de Colombia para disputar la vigésima primera edición de la Copa Mundial Sub-17. Nacido en Bilbao, España, y con raíces familiares colombianas, este futbolista representa una apuesta estratégica y talentosa para el combinado tricolor bajo la dirección técnica de Fredy Hurtado.

Detalles del proceso de clasificación

La escuadra nacional logró su clasificación al certamen mundialista tras proclamarse campeón del Sudamericano Sub-17 celebrado en Paraguay durante este año. Esta victoria continental consolidó su lugar en el torneo internacional que se llevará a cabo en territorio catarí, donde el equipo busca trasladar la excelente dinámica de juego mostrada en las eliminatorias americanas. La preparación previa ha sido intensiva y Gorka Abascal ya ha comenzado a demostrar su valía dentro del esquema del cuerpo técnico colombiano.

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Trayectoria formativa y perfil técnico

Gorka Abascal Martínez es hijo de padre español y madre colombiana, lo que le ha permitido desarrollarse en dos de las academias más prestigiosas del fútbol mundial. Inicialmente destacó en las inferiores del Athletic Club antes de incorporarse al Real Madrid el año pasado. Su evolución continua le permitió llamar la atención de los seleccionadores de España, debutando con la Sub-16 en un encuentro amistoso contra Estados Unidos y participando en la UEFA Friendship Cup 2026 Sub-18 tras jugar contra Brasil.

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Interés técnico y decisiones estratégicas

A pesar de su paso por las categorías juveniles ibéricas, Abascal decidió representar a la Tricolor en el escenario global. El entrenador Fredy Hurtado mostró interés en convocarlo para el Sudamericano Sub-17, pero el Real Madrid no autorizó su participación en aquel campeonato. Sin embargo, el club blanco respalda su proyección al renovar su vínculo contractual hasta el año 2030, garantizando así su estatus dentro de la estructura juvenil madridista mientras gana minutos con la selección colombiana.

Impacto en el plantel y próximos compromisos

El volante mixto ya es titular en la victoria 2-1 contra Egipto en un compromiso de preparación, lo que valida su inclusión en los planes oficiales para el Mundial de Catar. Colombia enfrenta al Grupo L, integrando rivales como Japón, Serbia y Honduras, con su estreno programado para el sábado 21 de noviembre a las 7:30 de la mañana, hora colombiana. Esta competición marcará un hito crucial para su crecimiento deportivo internacional defendiendo los colores de su madre.