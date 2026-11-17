Gorka Abascal, juvenil del Real Madrid, sufre una lesión muscular y debe renunciar a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Juan José Palacio es su reemplazo oficial.

La Selección Colombia Sub-17 sufrirá una baja significativa justo antes de comenzar su participación en la Copa Mundial de la FIFA Sub-17 en Doha, Catar. Gorka Abascal, futbolista con raíces colombianas que milita en las divisiones menores del Real Madrid, fue desvinculado de la convocatoria tras sufrir una lesión durante un partido con su club en España. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó oficialmente esta decisión para proteger la integridad del joven talento y asegurar la mejor preparación del equipo nacional.

Mecanismo de la lesión y reemplazo oficial

El proceso que derivó en la ausencia de Abascal comenzó el pasado fin de semana, cuando el jugador tuvo participación activa en un encuentro oficial con el Real Madrid. Según el parte médico entregado por la Federación Colombiana de Fútbol, Abascal presentaba una lesión muscular de grado II en el músculo oblicuo interno derecho. Este diagnóstico médico específico, junto con la evaluación del cuerpo técnico, determinó que no sería capaz de sumarse a la actividad de la selección en el certamen intercontinental programado para Catar.

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La medida se toma con el objetivo prioritario de cuidar al futbolista, dado que desde el Real Madrid prefieren gestionar su recuperación con la debida cautela para evitar complicaciones futuras. Para sustituir a Abascal en la nómina de la Tricolor, la directiva técnica ha convocado a Juan José Palacio, quien actualmente ejerce su carrera deportiva en el Envigado F.C. de Colombia. Palacio asume así la responsabilidad de cubrir la posición vacante en el plantel que viajará a Asia con la meta de competir en el escenario global.

Reacciones y posicionamiento de las partes

La Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado oficial detallando la situación, expresando que el entrenador Freddy Hurtado, su cuerpo técnico y el grupo general de jugadores desean una pronta recuperación a Gorka Abascal. Las autoridades deportivas confían en que el joven talento regresará en óptimas condiciones físicas para seguir aportando su talento al combinado nacional en futuras convocatorias. La institución enfatiza que, aunque fue una baja lamentable, la decisión responde a criterios técnicos y médicos estrictos para garantizar el bienestar del atleta.

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Para Gorka Abascal, quien es una pieza importante del plantel Juvenil B del Real Madrid, el sueño de jugar un mundial se ve truncado por esta circunstancia física. No obstante, el contexto profesional del jugador no se ve totalmente comprometido, ya que su estancia en una institución de gran cantera como el club blanco sigue siendo fundamental para su desarrollo. Se espera que las selecciones Sub-20 y la de mayores sigan de cerca su progresión, considerando que su calidad técnica fue reconocida al formarse en el Real Madrid antes de su llamado a la categoría juvenil nacional.

Impacto en el equipo y próximos pasos

A pesar de la novedad, la ausencia de Abascal no genera caos dentro del grupo de trabajo dirigido por Freddy Hurtado. El equipo mantiene la misma base que logró el título del Sudamericano de la categoría, un torneo disputado en Paraguay donde la Tricolor se coronó campeón venciendo 4-0 a una potencia como Argentina el pasado 19 de abril en Luque. Esta continuidad en la plantilla es clave para mantener la cohesión y el nivel competitivo que caracterizó su triunfo continental.

La Selección Colombia inicia su aventura mundialista este próximo sábado 21 de noviembre en el escenario de Doha. El debut oficial está programado para las 7:30 a.m. contra Japón, en el marco del grupo L del campeonato. Tras este enfrentamiento inaugural, el equipo patrio deberá enfrentarse a otros dos rivales en la fase de grupos: Honduras y Serbia. La preparación ahora se centra en integrar a Juan José Palacio y en ejecutar la estrategia definida para superar esta etapa clasificatoria en Catar.